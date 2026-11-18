Este mes de noviembre han comenzado de las obras de la nueva “Oficina de Información y Turismo” de La Nucía que supone una inversión global de 885.369,10 €, subvencionada al 60% con los Fondos Europeos PLAN EDIL (Plan Estrategia de Desarrollo Integral Local). Esta nueva oficina se proyecta estratégicamente en la Ciutat Esportiva Camilo Cano, donde cada año pasan más de 4 millones de personas en los diferentes eventos deportivos que se organizan.

Esta nueva “Oficina de Información y Turismo de La Nucía” pretende potenciar el turismo deportivo, cultural y activo, así como la conectividad, la eficiencia energética para mejorar el Desarrollo Urbano Sostenible. #EDIL #POPE #FEDER #EuropaSeSiente.

La oficina de turismo está emplazada en una posición estratégica en el parking de la Ciutat Esporitva Camilo Cano de La Nucía, para que sea visible por todos los visitantes y usuarios a su llegada al recinto deportivo. Es un edificio de dos plantas y 200 metros cuadrados. Tendrá dos entradas una desde el parking y otro desde la acera exterior para facilitar el acceso a los visitantes y turistas. En el interior habrá diferentes salas que se van conectando de forma transversal, para dar la máxima información al turista.

El objetivo es dar la máxima información de La Nucía y su extenso patrimonio cultural, histórico y gastronómico, para que todos los visitantes de la Ciutat Esportiva (más de 4 millones al año) completen su experiencia en “La Nucía, Ciudad del Deporte”, visitando el casco antiguo y los diferentes atractivos turísticos como: Font de la Favara, dos lavaderos, Iglesia, Ermita Sant Rafael, Calvari, CEM Captivador y Ermita Sant Vicent, Rutas Senderistas, Parque Tirolina-GO, programación Auditori, fiestas, futura Galería Subterránea y Tirolina etc. y disfrutando de su gastronomía y otros recursos turísticos.