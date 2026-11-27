La Nucía ha acogido esta mañana la segunda y última jornada del 5º Congreso Internacional: Ciencias Sociales, Humanidades y Conocimiento (ICON-social·huma 2026), «Ciencias sociales y humanidades para un desarrollo sostenible» organizado desde la Universidad de Alicante con la colaboración de la Cátedra UNESCO de Educación de la UA-Ayto. La Nucía. Un congreso dual que se sigue de manera presencial y formato on-line (asíncrono).

Se han presentado 299 ponencias de 600 profesores, investigadores y estudiantes de Universidades de 20 países diferentes durante dos intensas jornadas. En esta jornada en la Seu de La Nucía, que se ha celebrado en la Sala Ponent de l’Auditori han participado profesores de las universidades de Málaga, Innsbruck (Austria), Alicante y Valencia.

La apertura de la jornada del 5º “ICON-social·huma 2026” en La Nucía ha contado con la presencia de Pedro Lloret, primer teniente alcalde y Vicent Martines, director de la Seu Universitària de La Nucía. Es la quinta ocasión que la Seu Universitària de La Nucia acoge una jornada del “Congreso ICON-social·huma 2026”, demostrando su “compromiso con la innovación educativa”

Ponencias en La Nucía

Las ponencias desarrolladas esta mañana en La Nucía por los expertos invitados han sido: “La evolución de la traducción y la interpretación: “De los (a-a) egipcios a las IAs” por Prof. Dr. Jesús Manuel Millán Vidal, Universidad de Innsbruck, “La transformación de la formación de traductores por la inteligencia artificial” Prof. Dr. Astrid Schmidhofer de la Universidad de Innsbruck, “Reconfiguración curricular en los estudios de traducción. ¿Nos hallamos ante el giro humanístico?” por Prof. Dr. Belén Lozano, Universitat de València, “Sentències, proverbis i refranys en quatre versions modernes del Tirant” Prof. Dr. Ferran Robles, Universitat de València, “El lenguaje, lo inefable y lo infinito: los límites del conocimiento” por Profa. Dra. Mercedes Siles, Universidad de Málaga y “Enseñanza y aprendizaje de conceptos de traducción mediante la didactización de textos meta” por Prof. Dr. Juan Antonio Albaladejo Martínez, Universitat d’Alacant

El Congreso y el Simposio de la Cátedra UNESCO están dirigidos a investigadores/as, docentes, profesionales y estudiantes de distintas disciplinas y ofrece diversas modalidades de participación, en formato virtual (asíncrono) y con sesiones presenciales optativas, así como diferentes opciones de publicación académica.

El Comité Organizador del 5º “ICON-social·huma 2026” está presidido por el Prof. Fabrizio Manuel Sirignano de la “Università degli Studi Suor Orsola Benincasa” de Nápoles (Italia) y vicepresidido por el Prof. Alexánder Lópes Padrón de la “Univ. Técnica de Manabí”, Ecuador.