Miles de personas disfrutan de la fiesta inaugural de SkyFest en una jornada solidaria y con entrada gratuita

Miles de personas participaron ayer domingo en la ‘Skyfest Opening. Los 40 Playa Pop’, la fiesta inaugural del SkyFest, un evento que abrió oficialmente la programación del nuevo recinto con una gran celebración musical de acceso gratuito y un marcado carácter solidario. Durante más de seis horas, el público disfrutó de un completo cartel de actuaciones en una cita que convirtió Benidorm en un gran punto de encuentro para vecinos, visitantes y amantes de la música en directo.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, asistió al evento acompañado por el concejal de Eventos, Jesús Carrobles, y otros miembros de la corporación y, entre otros representantes institucionales, por la consellera de Innovació, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat Valenciana, Marian Cano.

La inauguración del SkyFest destacó por su carácter abierto a toda la ciudadanía, con entrada gratuita, aunque quienes lo desearon pudieron colaborar con una causa solidaria mediante la adquisición de entradas para la zona Front Stage. La recaudación obtenida se destinará íntegramente a la asociación Anémona (Grupo de Autoayuda para Mujeres con Cáncer de Mama y Ginecológico de la Marina Baixa), al centro ocupacional Doble Amor y a las Festes Majors Patronals de Benidorm, reforzando así el componente benéfico de esta primera gran cita del recinto.

La programación comenzó a las seis de la tarde con la sesión del DJ Aitor Belda y continuó con las actuaciones de Paula Koops, Adexe & Nau, Kuve, Mayo, Denna, Malva, Carlos Marco, Javi Crespo, Guille Toledano y Kenneth, y los conciertos de Bombai y David Otero.

El SkyFest inicia su actividad como un nuevo espacio para la celebración de grandes eventos musicales y de ocio en Benidorm, apostando por una programación abierta a todos los públicos. Su próxima cita será el próximo fin de semana con la celebración del Latin Fest que contará con las actuaciones, entre otros de Beéle, Saiko, Clarent, Pirlo, Moral Omar Courtz, Kapo, De la Rose y Kris R, entre otros.