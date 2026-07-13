Con el el XX Mercado Medieval de La Nucía finalizaron los actos del 321 aniversario

Marián Cano, consellera de Turisme, visitó el XX Mercado Medieval de La Nucía. Un evento que supone una gran promoción turística para La Nucía y su casco antiguo cada verano. Durante tres días La Nucía viajó al medievo con el XX Mercado Medieval que llenó las calles del casco antiguo de animación y artesanía. Cientos de personas de diferentes nacionalidades pasaron cada día para disfrutar de esta feria de artesanía de autor con demostraciones de oficios, animación, malabares, danzas, música y gastronomía.

Durante su visita al Mercado Medieval la consellera de Turisme estuvo acompañada por Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, Elvira Geurts, coordinadora del Mercado Medieval, Gemma Márquez, concejala de Turismo y Mª José Aznar, reina de las fiestas y su corte de honor. También participaron en esta visita los concejales Pedro Lloret, Cristóbal Llorens, Serafín López, Beatriz Pérez-Hickman, Miguel Ángel Ivorra, Sergio Villalba y Pep Pastor.

Apoyo del Patronato Costa Blanca

El Mercado Medieval es una iniciativa del Ayuntamiento de La Nucía para celebrar el 321 aniversario de la población (1705-2026), con el apoyo del Patronato de Turismo Costa Blanca de la Diputación de Alicante. Está organizado por AMATA (Asociación para la Mejora de la Artesanía Tradicional y Actual), que garantiza que todos los puestos haya exclusivamente Artesanía de Autor.

El XX Mercado Medieval de La Nucía se desarrolló durante tres intensas jornadas, del 10 al 12 de julio por las principales calles del casco antiguo.

Potencia el Casco antiguo

Esta feria de artesanía de autor se ubicó en pleno casco antiguo junto al Ayuntamiento: la plaça Sant Antoni, carrer Els Xorros, plaça Santa Teresa, carrer Major, carrer Enmig, plaça Sant Josep y plaça Major. Un evento que ayuda a promocionar y potenciar turísticamente el restaurado casco antiguo y sus principales monumentos: Iglesia, escalinata, Llavador…etc., ya que los visitantes mientras recorren el Mercado Medieval de La Nucía descubren las calles, plazoletas y rincones. Un casco antiguo muy bien conservado y desconocidos muchas veces turísticamente.

Auténtica Artesanía

El Mercado Medieval de La Nucía 2026 estuvo compuesto por 40 puestos de auténtica artesanía de autor con demostraciones en directo, donde los artesanos realizaron piezas por encargo en el momento y de cara al público: herrería, cerámica y alfarería, vidrio, joyería y bisutería de diseño, madera tallada y marquetería, jabones artesanales y perfumes y mucho más.

El rincón gastronómico contó con puestos de alimentación: quesos y embutidos artesanales, frutos secos, mermeladas y dulces, así como una taberna medieval, una pulpería y una jaima con comida árabe.

Animación y Luchas medievales

Para animar a los visitantes el mercado contó con trovadores, zancudos, caballeros, bailarinas, músicos y otros personajes que se mezclaron con el público. Para completar el ambiente medieval se montó un pequeño campamento en la plaça Sant Josep, donde se hicieron demostraciones y talleres de combate medieval, tiro con arco y esgrima. El mercado se cerró cada noche con un espectáculo de fuego en la plaça Major. Para los niños hubo una ludoteca con juegos medievales, talleres de alfarería y un divertido carrusel.