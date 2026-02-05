Más de 14 millones de kilos de residuos retirados en l’Alfàs del Pi durante 2025

Estos son los datos del balance del servicio de recogida de residuos durante el año pasado, registrando un total de 14.440.290 kilos de residuos retirados.

Actualmente, hay 750 contenedores repartidos por todo el municipio, que se recogen diariamente. Además, se ha reforzado la recogida de enseres que no se depositan en los puntos limpios. La plantilla del servicio de recogida cuenta con 33 trabajadores, apoyados por 2 puntos limpios.

Estas instalaciones permiten gestionar correctamente los residuos que no pueden depositarse en los contenedores de calle, como escombros, enseres, restos de poda o aparatos electrónicos. En concreto, se admiten papel y cartón, vidrio, envases, pilas, aparatos eléctricos y electrodomésticos, aceites, aerosoles, radiografías, fluorescentes, escombros de pequeñas obras domésticas, chatarra y restos vegetales.