La Marina Baixa convoca minutos de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

Varios municipios de la comarca de la Marina Baixa han convocado minutos de silencio en memoria de las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo.

En La Nucía, el Ayuntamiento ha convocado a la ciudadanía a las 20.00 horas de esta tarde en la plaça Major para guardar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas y mostrar su apoyo a sus familiares.

Benidorm también se suma a este homenaje, con una convocatoria prevista a las 20.00 horas en la plaza de Sus Majestades los Reyes de España.

Por su parte, el Ayuntamiento de Finestrat ha llamado a la ciudadanía a reunirse a las 20.00 horas en la plaça de la Torreta para expresar su solidaridad y condolencias a las familias afectadas.

En la Vila Joiosa, el consistorio ha convocado un minuto de silencio este jueves, 29 de octubre, a las 12.00 horas, a las puertas del Ayuntamiento, en la calle Major. La corporación municipal ha trasladado sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas mortales.

Asimismo, l’Alfàs del Pi, el acto tendrá lugar mañana jueves, 29 de octubre, a las 12:00 horas, en las puertas del Consistorio.