L’Alfàs refuerza su apoyo al tejido empresarial con 50.000 euros para COEMPA, MEMBA y JOVEMPA

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi renueva su compromiso con las principales asociaciones empresariales del municipio, la Marina Baixa y la provincia de Alicante, con un objetivo doble. Además de impulsar formación, empleo y competitividad, en reconocimiento a una labor que revierte en el desarrollo económico y social de toda la comunidad, “crear sinergias, alianzas y estrategias entre las tres asociaciones que se complementan desde el ámbito, local, comarcal y provincial”, ha manifestado el alcalde, Vicente Arques, tras la firma de los convenios suscritos.

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha destinado una partida de 50.000 euros para respaldar la actividad que desarrollan las asociaciones empresariales COEMPA ( Asociación de Comercios y empresas de l’Alfàs del Pi), MEMBA ( La Asociación para el Desarrollo de Mujeres Emprendedoras de la Marina Baixa) y JOVEMPA Marina Baixa ( Asociación Jóvenes Empresarios Marina Baixa), reafirmando así su apuesta por fortalecer la colaboración público-privada y seguir impulsando el crecimiento económico local.

La firma de estos convenios responde al reconocimiento institucional de la labor que desempeñan estas entidades en apoyo del tejido empresarial, fomentando la formación, el emprendimiento, el asociacionismo y la creación de oportunidades laborales. Un trabajo que, según subrayan desde el consistorio, termina repercutiendo en el conjunto del municipio al favorecer negocios más competitivos, facilitar la generación de empleo y contribuir a crear riqueza.

“El trabajo que realizan estas asociaciones es esencial porque acompañan a empresarios y emprendedores, generan espacios de colaboración y ofrecen herramientas para crecer en un contexto económico cada vez más exigente”, ha destacado el alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, quien ha incidido en la necesidad de continuar fortaleciendo alianzas entre la administración y el tejido empresarial. Su esfuerzo beneficia directamente a sus asociados, pero también a toda la comunidad, porque una economía local fuerte se traduce en empleo, actividad y bienestar”, ha señalado.

Los convenios suscritos permitirán seguir promoviendo actividades de formación, asesoramiento, encuentros empresariales y acciones de impulso al emprendimiento, especialmente orientadas a mejorar la capacitación profesional y la competitividad de autónomos, comercios y pequeñas empresas.

En el caso de JOVEMPA Marina Baixa, la colaboración municipal persigue seguir fomentando el emprendimiento juvenil y el desarrollo económico comarcal mediante seminarios, jornadas de networking, congresos y actividades formativas dirigidas a favorecer iniciativas de autoempleo y la integración de las personas jóvenes en el mercado laboral. La asociación, integrada en la Federación JOVEMPA desde 2013, reúne actualmente a cerca de 140 empresarios vinculados a sectores como la hostelería, el ocio, los servicios deportivos, la alimentación o los servicios a empresas.

Por su parte, COEMPA, Asociación de Comercios y Empresas de l’Alfàs del Pi, continúa consolidándose como un referente en la representación y dinamización del tejido empresarial local. Fundada en 2008, la entidad agrupa a más de 150 negocios del municipio y desarrolla iniciativas centradas en la formación, la digitalización y el apoyo al comercio de proximidad.

También MEMBA, Asociación para el Desarrollo de Mujeres Emprendedoras de la Marina Baixa, mantiene una activa labor de fortalecimiento del emprendimiento femenino y del tejido empresarial de la comarca, promoviendo iniciativas que favorecen la creación de alianzas, el intercambio de experiencias y el crecimiento profesional de empresarias y emprendedoras de distintos sectores.

Con esta inversión, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi renueva su compromiso con un modelo de desarrollo basado en la cooperación institucional y el fortalecimiento del tejido económico, apostando por asociaciones que contribuyen de manera decisiva al crecimiento empresarial y al bienestar colectivo.