L’Alfàs obtiene financiación de la Red Innpulso para crear un laboratorio urbano de innovación saludable

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha sido seleccionado en el programa Ciudad Laboratorio 2026 de la Red Innpulso con el proyecto L’Alfàs Innova Lab Saludable, una iniciativa que permitirá diseñar un laboratorio urbano de innovación especializado en salud, envejecimiento activo, bienestar y calidad de vida. La propuesta ha obtenido una ayuda de 8.000 euros dentro de una convocatoria competitiva dirigida a impulsar nuevas herramientas de innovación pública en los municipios de la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación.

Este proyecto supone un nuevo paso en la estrategia municipal de innovación y permitirá sentar las bases de un espacio de experimentación en entorno real donde, en futuras fases, puedan probarse soluciones tecnológicas, sociales y organizativas antes de su implantación definitiva. El objetivo es desarrollar nuevas respuestas a retos vinculados a la salud comunitaria, la prevención, la silver economy, el envejecimiento activo y la mejora de los servicios públicos.

La concejala de Innovación y Relaciones Institucionales, Rocío Guijarro, ha destacado la importancia de esta selección. “Que l’Alfàs del Pi haya sido elegido por la Red Innpulso supone un reconocimiento al trabajo que venimos desarrollando desde hace años en materia de innovación pública, transformación digital y planificación estratégica. Esta ayuda nos permitirá diseñar una herramienta que facilite la búsqueda de soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de las personas y reforzar la colaboración entre administración, ciudadanía, empresas y universidades”, ha señalado.

El proyecto contempla una primera fase de diagnóstico para evaluar el grado de madurez del municipio y analizar modelos de referencia utilizados en otros territorios, como living labs, sandboxes o laboratorios urbanos. A partir de ese análisis se definirá el modelo más adecuado para l’Alfàs del Pi, estableciendo su misión, objetivos, sistema de gobernanza, cartera de servicios y mecanismos de participación.

Además, se elaborará toda la documentación técnica necesaria para el funcionamiento futuro del laboratorio, incluyendo protocolos de experimentación, modelos de colaboración con empresas y entidades, sistemas de evaluación, indicadores de seguimiento y una política específica de gestión de datos. El trabajo concluirá con la elaboración de un manual operativo que permitirá preparar la futura puesta en marcha de esta herramienta de innovación abierta.

La iniciativa se apoya en la trayectoria que l’Alfàs del Pi ha desarrollado durante los últimos años en ámbitos como la innovación pública, la transformación digital, la sostenibilidad y las políticas de calidad de vida. En este sentido, el proyecto conecta con diferentes estrategias municipales ya en marcha, entre ellas la Agenda Urbana, el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), el Plan de Innovación Municipal y las acciones vinculadas al envejecimiento activo.

También da continuidad a proyectos impulsados anteriormente por el Ayuntamiento, como el Ecosistema de Envejecimiento Activo y Saludable de la Costa Blanca, financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación, que permitió avanzar en el análisis del ecosistema sociosanitario local, la definición de indicadores de envejecimiento activo y la colaboración con empresas, profesionales y la Universidad de Alicante.

Según ha explicado Rocío Guijarro, “queremos que l’Alfàs del Pi siga avanzando hacia un modelo de ciudad saludable e inteligente, donde la innovación se utilice para responder a necesidades reales de la ciudadanía. Este laboratorio nos permitirá diseñar una metodología de trabajo basada en la experimentación, los datos y la participación, reduciendo riesgos y mejorando la eficacia de las futuras actuaciones municipales”.

Entre las soluciones que podrían probarse en futuras fases figuran herramientas de monitorización de actividad física y bienestar, sistemas de teleasistencia avanzada, aplicaciones para favorecer la vida independiente de las personas mayores, plataformas de indicadores de salud comunitaria, tecnologías de análisis de datos para diseñar espacios públicos más saludables o iniciativas de participación ciudadana y co-creación.

La ejecución del proyecto se desarrollará durante los próximos meses y deberá completarse antes del 31 de diciembre de 2026. Sus resultados beneficiarán tanto a la ciudadanía como a los agentes sociosanitarios, empresas innovadoras, universidades y centros de investigación, reforzando además el posicionamiento de l’Alfàs del Pi como municipio referente en innovación aplicada a la salud urbana y la calidad de vida.

La selección de L’Alfàs Innova Lab Saludable en el programa Ciudad Laboratorio 2026 refuerza la estrategia municipal de innovación y consolida la apuesta de l’Alfàs del Pi por una innovación pública útil, cercana y orientada a dar respuesta a los retos reales del territorio.