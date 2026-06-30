L'Alfàs instala dos nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos con fondos europeos NextGenerationEU

El Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi ha culminado la instalación de dos nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos, ubicados en el aparcamiento de la entrada al Faro de l'Albir y en el parking de la Casa de Cultura. Esta actuación, adjudicada a la empresa Creare Ingeniería y Renovables S.L., ha supuesto una inversión de 14.798,30 euros (IVA incluido), financiada íntegramente con fondos europeos NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 2022.

Con esta actuación, el Ayuntamiento amplía la red municipal de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, reforzando su compromiso con la movilidad sostenible y la reducción de las emisiones contaminantes. Los nuevos puntos prestarán servicio tanto a la población residente como a las personas visitantes, especialmente en dos zonas de gran afluencia: el acceso al Faro de l'Albir, junto al Parc Natural de la Serra Gelada, uno de los principales atractivos turísticos del municipio, y el entorno de la Casa de Cultura, un espacio de referencia para la actividad cultural y social.

La concejala de Fondos Europeos, Dolores Albero, ha destacado que "esta actuación es un ejemplo de cómo los fondos europeos se traducen en mejoras concretas para el municipio. Seguimos avanzando hacia un modelo de destino más sostenible, moderno y preparado para responder a las nuevas necesidades de movilidad de residentes y visitantes". Albero ha añadido que "la instalación de estos puntos de recarga contribuye a fomentar el uso del vehículo eléctrico y a reducir la huella de carbono, al tiempo que mejora los servicios que ofrecemos en espacios estratégicos de l'Alfàs del Pi".

Los usuarios podrán utilizar estas estaciones de recarga mediante registro previo y abonando únicamente el coste correspondiente a la energía consumida. La instalación forma parte de las actuaciones contempladas en el Plan Director de Destino Turístico Inteligente (DTI) de l'Alfàs del Pi, dentro de la línea estratégica orientada a la gestión sostenible de la actividad turística y del destino.

El Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi ha obtenido un total de 4.480.000 euros en subvenciones europeas para desarrollar los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino correspondientes a las anualidades 2022 y 2023. Estos fondos están permitiendo ejecutar proyectos dirigidos a impulsar la sostenibilidad, la digitalización, la accesibilidad y la competitividad turística del municipio, consolidando un modelo de destino más innovador, eficiente y respetuoso con el entorno.