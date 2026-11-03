L’Alfàs del Pi firma un convenio con Cruz Roja dotado con 20.000 euros

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha firmado un convenio de colaboración con Cruz Roja Española, para respaldar y reforzar la labor social y humanitaria que desarrolla esta organización en el municipio. El acuerdo, dotado con una aportación municipal de 20.000 euros, permitirá impulsar diferentes acciones dirigidas al conjunto de la población, especialmente a mejorar las condiciones de vida de las personas que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad.

El convenio ha sido suscrito por el alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, y la presidenta del Comité Local de Cruz Roja Española en l’Alfàs, Mara Martínez, en representación de ambas entidades.

A través de este acuerdo, Cruz Roja pondrá a disposición del Ayuntamiento su infraestructura y sus recursos materiales y humanos para desarrollar actuaciones de carácter social y comunitario. Entre las áreas de colaboración contempladas en el acuerdo, figuran el fomento del voluntariado, el servicio de ayuda a domicilio complementaria, y la promoción de hábitos saludables, especialmente ante situaciones de riesgo derivadas de las olas de calor.

Durante la firma, Vicente Arques ha destacado la importancia de mantener y fortalecer la colaboración con entidades sociales que trabajan directamente con la ciudadanía. El alcalde se ha referido a la trayectoria y el compromiso de Cruz Roja, una organización que, gracias a la implicación de sus profesionales y, especialmente, de sus voluntarios y voluntarias, desarrolla una labor fundamental de acompañamiento, atención y apoyo a quienes más lo necesitan. Arques ha agradecido a Cruz Roja su trabajo constante y su disposición a colaborar con el Ayuntamiento, subrayando que “su compromiso solidario y su capacidad de respuesta son fundamentales para construir una sociedad más justa, cercana y comprometida con las personas. Desde el Ayuntamiento queremos reconocer y agradecer la importante labor que realizan en nuestro municipio y seguir trabajando conjuntamente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”.

Por su parte, Mara Martínez ha resaltado el carácter humanitario y esencialmente voluntario de Cruz Roja, una institución que desde su fundación, en 1864, mantiene su compromiso de ayudar a las personas y dar respuesta a las necesidades sociales. La presidenta del Comité Local ha agradecido el respaldo municipal y ha destacado que “el voluntariado es la esencia de Cruz Roja. Son las personas que, de manera altruista y solidaria, dedican su tiempo y esfuerzo a ayudar a los demás y hacen posible que podamos llegar a quienes necesitan apoyo”.

Cruz Roja Española es una institución humanitaria de carácter voluntario y de interés público que basa buena parte de su actividad en la participación ciudadana. Su modelo de trabajo, flexible y especializado, permite poner en marcha proyectos, programas y actividades para atender tanto necesidades sociales puntuales como situaciones de vulnerabilidad que requieren un acompañamiento continuado.

Ambas entidades han coincidido en señalar que este convenio supone un paso más en el compromiso compartido de trabajar por el bienestar de la población y ofrecer una mejor atención a las necesidades sociales del municipio. Asimismo, el acuerdo deja abierta la posibilidad de ampliar la colaboración mediante futuras iniciativas y nuevos ámbitos de actuación.