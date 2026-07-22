L'Alfàs conmemora el 25 aniversario del Ancla la escultura de Jorge Castro asentada en l'Albir

El Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi ha organizado el próximo viernes, 24 de julio, un acto conmemorativo del 25 aniversario de la escultura de Jorge Castro en el Paseo de las Estrellas, en la playa de l’Albir. La obra monumental, denominada por su autor ‘Asentamiento’, conocida popularmente como El Ancla del Paseo de las Estrellas de l'Albir. Habrá un recital de música y poesía: ‘Pasó en el Mediterráneo’ a cargo de la Compañía de Coral Pastor, con Antonio Prats ‘Pelao’ en la percusión y Merche Muñoz en los teclados. La cita a las 22:00 horas, para todos los públicos.

La directora de la colección privada del escultor Jorge Castro Flórez, Coral Pastor, será la encargada de conducir este homenaje artístico, concebido como un encuentro en torno al arte, la palabra y la música, en un escenario especialmente simbólico para el municipio. El concejal de Cultura de l'Alfàs del Pi, Manuel Casado, ha querido invitar a residentes y visitantes a sumarse a esta celebración. "Queremos compartir con toda la ciudadanía un homenaje muy especial a una de las obras más representativas de l'Alfàs del Pi y recordar la figura de un escultor excepcional como Jorge Castro Flórez. Será una velada para disfrutar del arte, la poesía y la música junto al mar, en un espacio que forma parte de nuestra identidad colectiva", ha señalado.

Instalada hace ahora veinticinco años en la rotonda de acceso a la playa de l'Albir, Asentamiento fue concebida por su autor como un símbolo de acogida, convivencia y encuentro entre culturas, una idea profundamente vinculada a la realidad de l'Alfàs del Pi, municipio en el que conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. El propio Jorge Castro explicó en su día que eligió la figura del ancla porque representa el momento en que el viajero decide establecerse en un lugar, convirtiéndose así en un símbolo de permanencia, fraternidad e intercambio cultural. También imaginó este espacio como un punto de encuentro para la cultura, el diálogo y la creación artística. Con el paso del tiempo, la escultura se ha consolidado como uno de los iconos más fotografiados y reconocibles de l'Albir, convirtiéndose en un referente para vecinos y visitantes y en una imagen inseparable del Paseo de las Estrellas.

Jorge Castro Flórez desarrolló una brillante trayectoria internacional, con exposiciones en ciudades como Montreal, Viena, París, Frankfurt o Düsseldorf, sin dejar nunca de mostrar su obra en España. Su escultura, de gran fuerza expresiva y marcada por un profundo compromiso humano y social, encontró en materiales como el mármol, el hierro, el cobre o el bronce el vehículo para expresar sus inquietudes y su particular visión del mundo. Falleció el 5 de julio de 2011, dejando un importante legado artístico que continúa vivo en numerosas colecciones y espacios públicos.

Con esta conmemoración, el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi quiere rendir homenaje tanto al escultor como a una obra que, veinticinco años después de su instalación, sigue representando los valores de acogida, convivencia y diversidad que caracterizan al municipio.

El recital del próximo viernes será de acceso libre y gratuito, una invitación a disfrutar de una noche de cultura junto al Mediterráneo, en torno a una escultura que nació para unir personas y que continúa siendo uno de los grandes símbolos de l’Alfàs del Pi, en la playa de l'Albir