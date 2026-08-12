El “Itinerario Seguro” estará en Festes d’Agost por tercer año

Por tercer año les “Festes d’Agost” de La Nucía tendrán un “Itinerario Festivo Seguro”. Se trata de un anillo de calles que unen la Carpa Festera con el casco urbano, donde habrá presencia policial continuada para garantizar que todas las personas puedan ir y volver de forma segura. Unas calles donde poder localizar a los agentes en caso de necesitarlos por sentirse alguna mujer acosada o agredida. Se trata de un paso más para “tener unas fiestas más seguras y libres de agresiones sexistas”. Este itinerario festivo seguro arrancó el pasado sábado con motivo del acto de “La Coronació” y la apertura de la “Carpa Festera”.

Desde la Policía Local de La Nucía con la colaboración de las concejalías de Seguridad Ciudadana y Fiestas se ha diseñado un “Itinerario Festivo Seguro” para las “Festes d’Agost 2026”, del 14 al 18 de agosto. El objetivo de esta acción es mejorar la seguridad de las personas, especialmente de las mujeres durante estos cinco días de fiestas, especialmente por la noche.

Hoy se ha presentado este dispositivo de seguridad con la participación de Javier Burrueco, Inspector Jefe Policía Local de La Nucía, Blas Alós, Oficial de Policía Local, Serafín López, concejal de Seguridad Ciudadana y Cristóbal Llorens, concejal de Fiestas.

Doble anillo de calles

El “Itinerario Festivo Seguro” comprende las calles que conectan el casco urbano de La Nucía con la avinguda Planet, donde está ubicada la Carpa Festera dels Majorals de La Nucía. Los itinerarios del “tramo seguro” serán: 1. carrer Trinquet- carrer Ferreries- plaça Major, 2. plaça Santa Teresa- Carrer Major- plaça Major y 3. Llavador- plaça Sant Antoni- plaça Santa Teresa- Enmig- plaça Major. Todas estas calles cuentan con refuerzo de iluminación. Así como el carrer Carreret, que da acceso a la plaça de Les Nits donde están ubicadas las penyas más jóvenes.

De esta forma se crea un doble anillo, donde habrá siempre presencia policial, desde la carpa festera dels Majorals 2026-Penya Els Festers hasta la plaça Major donde se realizan las actuaciones musicales cada noche, para que todas las personas puedan ir y volver solas al casco urbano de forma segura. Se trata de una técnica de prevención situacional. Además cabe destacar que durante los días de fiestas la Policía Local dispondrá de retén las 24 horas en el Ayuntamiento de La Nucía.

“Fiestas más seguras”

“El objetivo principal de esta iniciativa coordinada por la Policía Local es ofrecer unas fiestas más seguras, para evitar que ninguna persona sea acosada o agredida. Este “itinerario festivo seguro” se implanta en las calles que comunican la avda. Planet, donde está la Carpa Festera y las penyas más jóvenes con el casco urbano. Son un conjunto de calles donde habrá presencia policial continuada. Se trata de prevenir y proteger, a la vez que disuadir a los posibles agresores de venir a las Festes d’Agost de La Nucia” comentó Serafín López, concejal de Seguridad Ciudadana de La Nucía.