Instalada la pasarela que conecta el elevador con el Castell de Finestrat

La obra, sufragada al 50% por fondos europeos, facilita la accesibilidad a vecinos/as y visitantes a una de las zonas más emblemáticas de Finestrat. Desde la Plaça de la Unió Europea, en una sola pieza, y encajarla desde el ascensor al Castell con el objetivo de ser más accesibles y facilitar la visita a uno de los lugares más bellos de Finestrat. Es la apuesta por la accesibilidad, por revitalizar la parte más alta del casco histórico.

El elevador conectará la Plaça de la Unió Europea donde se encuentra la Casa de la Cultura con la zona más alta del casco histórico, conocida como “El Castell”, donde se ubica la Ermita del Santo Cristo del Remedio. Su capacidad es de 13 personas y la previsión es que esté en marcha este verano. Se trata de una de las obras más emblemáticas impulsadas por el gobierno local de Finestrat. 679.268,89 de inversión, de los cuales 300.000€ proceden de fondos europeos Next Generation EU, dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, y la cuantía restante aportada por el Ayuntamiento.

En cifras, la pasarela metálica tiene 27 metros de longitud por 3.20 metros de ancho. El peso es 12 toneladas. En lo que se refiere al izado y colocación han requerido 5 maniobras diferenciadas: descarga de la pasarela, acercamiento a la grúa principal, acercamiento de la pasarela con 2 grúas (principal + auxiliar), elevación a posición inicial y elevación a posición final por parte de la grúa principal.

Toda la operación ha contado con la coordinación previa de maniobras siguiendo el Plan de Seguridad y Salud y pruebas preventivas de simulación de cargas en las condiciones más próximas a las reales.

Por último, la alcaldesa agradeció el dispositivo de tráfico y seguridad desplegado por la Policía Local Finestrat para apoyar la llegada de la pasarela hasta Finestrat en un convoy de grandes dimensiones “lo que ha permitido esta operación sin ningún corte de tráfico ni retenciones”. También dio las gracias a todos los técnicos implicados en esta operativa “porque ha sido una jornada clave en esta actuación. Y todo ha salido de 10”.