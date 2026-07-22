La Generalitat Valenciana destina 15.000€ a la climatización de los dos colegios de Finestrat

“Tenemos una buena noticia para la educación de Finestrat”, señaló la Alcaldesa, Nati Algado. “Y es que los dos centros educativos de nuestra localidad, CEIP Puig Campana y CEIP Balcó de Finestrat, han recibido ya la subvención del Plan EduClima de la Generalitat Valenciana por un importe de 15.000 euros. Esta cuantía les va a permitir aliviar las altas temperaturas y dar confort térmico a las aulas. Es una medida fundamental que, además, se suma a la apuesta del equipo de gobierno de Finestrat al dotar de una partida de presupuestaria de 700.000 euros para actuar en la climatización de ambos colegios”.

Las dotaciones de la Generalitat Valenciana permitirán financiar medidas provisionales de climatización, incluida la adquisición e instalación de equipos portátiles de aire acondicionado, así como las actuaciones auxiliares necesarias para garantizar su funcionamiento seguro y eficiente.

La medida anunciada por el Consell se extenderá a 1.172 colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), centros de Educación Especial (CEE) y centros de Formación de Personas Adultas (FPA), mientras que los 444 restantes son centros que imparten Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas de Música y Danza, Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas y Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI). El importe total asciende a 16 millones de euros.

Desde la Conselleria de Educación remiten a cada centro educativo las instrucciones que regulan la utilización de esta financiación extraordinaria. El documento establece los criterios técnicos y administrativos para la adquisición e instalación de los equipos, así como las actuaciones complementarias necesarias para garantizar la seguridad de las instalaciones y su compatibilidad con la red eléctrica de cada centro.

Asimismo, la instrucción fija que las actuaciones deben ejecutarse, con carácter general, antes de octubre de 2026, ampliándose el plazo hasta marzo de 2027 en aquellos casos que requieran adaptar la instalación eléctrica. Igualmente, se priorizarán las aulas con mayores problemas de confort térmico, atendiendo a criterios objetivos como su orientación, ubicación dentro del edificio o ausencia de sistemas de protección solar.