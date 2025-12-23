Subvención

La Generalitat Valenciana concede 23.628 € para renovación del Archivo Municipal de La Nucía

Esta mejora que garantiza la adecuada conservación de los documentos

La Nucía |

La subvención servirá para financiar parte de las obras de renovación realizadas en el Archivo como la instalación de equipamiento de estanterías compactas móviles sobre raíles en el Archivo Municipal de La Nucía, que cuenta con una capacidad de 637 metros lineales de estanterías.

Esta mejora que garantiza la adecuada conservación de los documentos, así como para optimizar el espacio, ha contado con una subvención de 23.628,46 € de la conselleria de Educación, Cultura y Universidades, aunque la inversión total por parte del ayuntamiento de La Nucía para esta mejora realizada fue de 28.193 euros.

