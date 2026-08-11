La Fundación Discover Villajoyosa busca director/gerente para impulsar la estrategia turística del municipio

La Fundación de Turismo Discover Villajoyosa ha abierto el proceso de selección para incorporar a un director/gerente, una figura que tendrá como principal cometido liderar la gestión de esta entidad público-privada y avanzar en la promoción, planificación y desarrollo turístico de Villajoyosa.

El Alcalde Marcos Zaragoza destacó que “la puesta en marcha de la Fundación Discover Villajoyosa representa una apuesta decidida por el futuro turístico de nuestro municipio y por sumar al sector privado a la estrategia de ciudad”. El primer edil señaló que “queremos contar con una estructura profesional, ágil y capaz de generar nuevas oportunidades para Villajoyosa, tanto en materia de promoción como en la creación de nuevos productos y experiencias turísticas”.

El Alcalde indicó que la incorporación de un/a director/a gerente “supone un paso importante para consolidar la Fundación y dotarla de una dirección profesional que trabaje de forma coordinada con el Ayuntamiento, el sector turístico y las diferentes administraciones”.

La concejal de Turismo, Rosa Llorca, explicó que “la Fundación Discover Villajoyosa da un paso más en su andadura para convertirse en un verdadero ente público-privado que lleve al municipio a la excelencia turística”. La edil ha señalado que “la figura del director/gerente es clave para conseguir los objetivos que nos hemos marcado y para transformar nuestra estrategia turística en proyectos concretos”.

La persona que ocupe el cargo será la máxima responsable ejecutiva de la Fundación y tendrá entre sus funciones la promoción, planificación y gestión turística del municipio, siempre en coordinación con los miembros que integran el Patronato.

“Buscamos un perfil profesional, con capacidad de liderazgo y con un compromiso claro con el crecimiento y la proyección de Villajoyosa como destino turístico”, indicó Llorca, quien añadió que el proceso de selección “se desarrollará con todas las garantías y bajo los principios de mérito, capacidad, igualdad, publicidad, transparencia y objetividad”.

Las personas interesadas en optar al puesto podrán presentar su candidatura hasta el próximo 4 de septiembre de 2026. Las solicitudes deberán remitirse exclusivamente por correo electrónico a ofertaDG@discovervillajoyosa.org.

La Fundación Discover Villajoyosa tiene como objetivo reforzar la colaboración entre el sector público y privado para impulsar una estrategia turística conjunta y mejorar el posicionamiento del municipio como destino.

Entre sus líneas de actuación se encuentran el desarrollo de campañas de promoción, la creación de nuevos productos turísticos, la identificación de nuevas oportunidades para el sector y la colaboración con otras entidades e instituciones.

La Fundación está integrada por representantes del Ayuntamiento de Villajoyosa y de la Asociación de Profesionales de la Hostelería y Turismo de Villajoyosa. Su Patronato está compuesto por once miembros, entre ellos el alcalde, Marcos Zaragoza; la concejal de Turismo, Rosa Llorca; el concejal Andreu Verdú; representantes del sector turístico y hostelero local; la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes de Diego, y el director del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, José Mancebo.

Con la apertura de este proceso de selección, Discover Villajoyosa avanza en su consolidación como instrumento de colaboración público-privada y da un nuevo paso hacia una gestión turística más profesionalizada, coordinada y orientada a reforzar la competitividad y la proyección de Villajoyosa como destino.