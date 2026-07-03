Finestrat se suma al Movimiento Bandera Verde 2026 de ECOVIDRIO

El consistorio de Finestrat ha presentado su adhesión al Movimiento Banderas Verdes 2026 la edil de Medio Ambiente, Estela Álvarez junto a Enrique Picó, técnico de Gerencia de ECOVIDRIO en Comunitat Valenciana.

Como explicó a pie de playa la edil titular del área “la Bandera Verde de la Sostenibilidad reconoce el esfuerzo conjunto del sector hostelero local, la ciudadanía y las barracas de fiestas. Las claves de este reconocimiento incluyen el volumen de reciclaje pues durante los meses de verano del año pasado recogimos en Finestrat más de 64 toneladas de envases de vidrio; el impacto ecológico pues esta cifra permitió reducir en 37 toneladas las emisiones de CO₂ a la atmósfera; y la participación hostelera con una treintena de establecimientos que se adhirieron en 2025 al #MovimientoBanderasVerdes, destacando por sus iniciativas para mejorar la gestión de residuos y el consumo eficiente de energía. Así que, un año más, nos embarcamos en el movimiento BanderasVerdes porque, como sabéis, cada gesto cuenta», afirmó la concejala de Medio Ambiente, Estela Álvarez.

Con la campaña 2026, ECOVIDRIO busca, un año más, reconocer el esfuerzo de la hostelería local y el activismo de los municipios costeros por la circularidad durante el verano, en especial en lo relativo a la gestión correcta de sus residuos. Igualmente, este año Ecovidrio reconocerá a los dos establecimientos hosteleros por sus buenas prácticas medioambientales de la Comunidad Valenciana, evaluando sus iniciativas para mejorar la gestión del reciclaje de residuos, su consumo de energía y agua o su apuesta por una compra sostenible, entre otras variables.

En palabras de Manuel Sala, gerente de la Comunidad Valenciana de Ecovidrio: ”Un año más estamos muy orgullosos de poder celebrar una nueva edición del Movimiento Banderas Verdes y de contar de nuevo con la ayuda de municipios y hosteleros para dar respuesta al notable incremento de generación de residuos que registran las zonas costeras con elevado índice turístico en verano. Quiero dar las gracias por su compromiso a todos los municipios y al sector HORECA por volcarse con esta competición para promover el reciclaje y el desarrollo de nuestro entorno de manera sostenible”.

Durante el verano se consume un tercio de los envases de vidrio que se ponen en circulación, y cerca del 50% de los residuos de envases de vidrio de un solo uso provienen del sector hostelero. Por ello, su participación es fundamental para avanzar hacia un modelo más circular y con menores emisiones de carbono.

Con el objetivo de ayudar a los municipios y a los establecimientos hosteleros participantes en la separación selectiva de envases de vidrio, Ecovidrio instalará un total de 200 nuevos contenedores y les entregará gratuitamente cerca de 1.300 cubos con ruedas para que puedan transportar sus residuos. Como en ediciones anteriores, también les brindará a los hosteleros formación ambiental y sobre economía circular, contando con cerca de 100 educadores ambientales, que visitarán bares y restaurantes participantes durante este verano.

Como novedad este año, cabe destacar que para el municipio que haya obtenido la mayor puntuación en cada comunidad autónoma, se le premiará con una campaña de sensibilización medioambiental en calle, con el objetivo de reforzar el compromiso ciudadano con el reciclaje y la economía circular.

La difusión de la campaña ya ha comenzado por parte del Ayuntamiento de Finestrat en MUPIS digitales ubicados en varios puntos estratégicos de máxima visibilidad como es el carrer Fonteta, en el casco histórico, la Avenida Picasso y el Bulevar comercial, en CCLa Marina. También en pantallas ubicadas en La Cala (Avenida Finestrat) y en la zona comercial de gran afluencia de público.

La colaboración con ECOVIDRIO también abarca otras acciones como el reciente vinilado de 10 contenedores con algunos de los principales recursos turísticos de la localidad: el Puig Campana, la Ermita del Castell, calles del casco histórico o la playa de La Cala. Todo ello con el lema “Finestrat recicla vidrio orgullosa».