Convenio

Finestrat renueva su colaboración con AFA Marina Baixa para apoyar a las personas con Alzheimer y sus familias

El acuerdo, dotado con 1.500 euros, permitirá impulsar programas de atención, apoyo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familiares

Onda Cero Marina Baixa

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Finestrat renueva su colaboración con AFA Marina Baixa para apoyar a las personas con Alzheimer y sus familias
Finestrat renueva su colaboración con AFA Marina Baixa para apoyar a las personas con Alzheimer y sus familias | Onda Cero Marina Baixa

Coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer que se conmemora cada 21 de septiembre desde el Ayuntamiento de Finestrat y la Asociación de Familiares, Enfermos y Colaboradores de Alzheimer de la Marina Baixa (AFA Marina Baixa) han renovado el convenio de colaboración para el desarrollo durante este año de diferentes programas dirigidos a personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer, así como a sus familiares y personas cuidadoras.

El acuerdo contempla una aportación económica municipal de 1.500 euros, destinada a financiar parcialmente las actuaciones que desarrolla AFA Marina Baixa dentro de su programa de intervención terapéutica, asistencial y de apoyo psicosocial

El convenio fue suscrito por la Alcaldesa, Nati Algado, y la presidenta de AFA Marina Baixa, Garbiñe Mondragón. En el acto también estuvieron presentes la concejala de Bienestar Social y Tercera Edad, Mª Teresa Pérez, y la trabajadora social de la asociación, Inma Grimal.

La Alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, destacó la importancia de este nuevo paso en la colaboración entre ambas entidades: “Detrás de cada diagnóstico hay una persona y detrás de cada persona una familia, muchos momentos compartidos y también muchas necesidades. Por eso hoy damos un paso para estar un poco más cerca de todas estas personas, firmando este convenio con AFA Marina Baixa, la asociación de familiares de enfermos de Alzheimer. Porque acompañar, cuidar y no sentirse solo también forma parte de cuidar la salud. Y eso es lo que queremos hacer en Finestrat: estar al lado de las personas».

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