Finestrat pone en marcha una nueva edición del Bono Consumo con una dotación de 182.930 euros de la Diputación para incentivar las compras en establecimientos locales

Las bases de esta nueva convocatoria del Bono Consumo Finestrat ya están aprobadas por Junta de Gobierno Local. En los próximos días se publicará en el BOP y, a partir del día siguiente, comienza el período de adhesión para los establecimientos que quieran formar parte del Bono Consumo Finestrat 2026. La Alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, destacó que “el Bono Consumo se ha consolidado como una de las iniciativas más eficaces para apoyar a nuestro comercio local porque genera un beneficio directo tanto para las familias como para las empresas. Cada euro invertido se transforma en actividad económica, ventas y oportunidades para nuestros negocios”.

Fechas de la campaña

Para la ciudadanía la campaña estará activa del 1 de septiembre al 13 de diciembre de 2026, o hasta el agotamiento de los bonos disponibles. Durante ese periodo, los bonos podrán utilizarse exclusivamente en los establecimientos adheridos al programa.

Podrán adquirir Bonos Consumo Finestrat las personas empadronadas en la localidad (a fecha 1 de septiembre de 2026), y mayores de edad en el momento de adquirir los bonos con un descuento directo del 50%. Se pondrán a disposición bonos de 10, 20 y 50€, con un límite máximo de 200 euros en bonos por persona, de los cuales 100 euros serán subvencionados.

Llamamiento a las empresas de Finestrat

Desde el Ayuntamiento han hecho un llamamiento especial a todos los comercios, establecimientos de hostelería y empresas de servicios del municipio para que se adhieran a esta iniciativa y puedan beneficiarse del incremento de consumo que genera la campaña. Podrán participar gratuitamente aquellos negocios con establecimiento abierto en Finestrat que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

La Alcaldesa, Nati Algado, animó al empresariado local a sumarse a esta edición: “Queremos que el mayor número posible de negocios participe en el Bono Consumo 2026. Es una oportunidad extraordinaria para atraer clientes, aumentar ventas y visibilizar la amplia oferta comercial y de servicios que tenemos en Finestrat. Cuantos más establecimientos se adhieran, mayor será el impacto positivo para la economía local”.

El plazo de adhesión para las empresas comenzará en los próximos días, justo al día siguiente de la publicación oficial de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y permanecerá abierto durante toda la campaña, permitiendo que nuevos negocios puedan incorporarse en cualquier momento. Las empresas interesadas deberán formalizar su adhesión de forma telemática a través de la plataforma habilitada para la gestión de la campaña, donde se informará de la documentación necesaria y de todos los pasos a seguir: https://finestrat.bonoconsumo.app

Con esta nueva edición del Bono Consumo, el Ayuntamiento de Finestrat reafirma su compromiso con el comercio de proximidad, la hostelería y los servicios locales, apostando por una medida que en anteriores convocatorias ha demostrado ser una herramienta eficaz para dinamizar la economía del municipio y favorecer las compras en los establecimientos de Finestrat.