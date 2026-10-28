Finestrat continúa ampliando la tecnología LED en el alumbrado público con 40 nuevas luminarias en Golf Bahía

Desde el Ayuntamiento de Finestrat continúan extendiendo la tecnología LED en el alumbrado público municipal. La actuación más reciente se ha llevado a cabo en la urbanización Golf Bahía, donde han renovado 40 luminarias por nuevos dispositivos LED, una mejora que permite avanzar hacia un alumbrado más eficiente y reducir el consumo eléctrico. Allí estuvo la alcaldesa, Nati Algado, junto al edil de Obras y Proyectos, Guillermo Lloret, y el Ingeniero municipal, José Ángel Llorca.

Esta intervención se enmarca en la apuesta municipal por modernizar progresivamente las instalaciones públicas, optimizar los recursos energéticos y mejorar los servicios en las distintas zonas del término municipal. “Sigue la expansión de la tecnología LED en el alumbrado público de la localidad. En esta ocasión hemos intervenido en Golf Bahía para renovar 40 luminarias del carrer Illa Mallorca. Con ello, podemos decir que más del 60% del alumbrado público es LED. Son más de 2.500 luminarias tanto en el núcleo histórico como las urbanizaciones, el Bulevar y la Cala. Nuestro propósito es continuar su expansión porque es una tecnología más eficiente que representa un menor consumo y, por tanto, más ahorro, además de menos impacto sobre el medio ambiente”, señaló el edil de Obras y Proyectos, Guillermo Lloret.

La renovación del alumbrado en Golf Bahía tendrá continuidad próximamente en otros puntos del municipio. Entre las próximas actuaciones previstas figura la calle Venezuela, dentro de la planificación para seguir extendiendo esta tecnología a las urbanizaciones de Finestrat.

La implantación de tecnología LED forma parte de las actuaciones que el Ayuntamiento viene desarrollando desde hace años para mejorar la eficiencia de sus infraestructuras. Esta apuesta también está presente en proyectos de transformación urbana como el alumbrado ornamental inteligente de La Penya y el Bulevar Verde de Finestrat, en el acceso sur junto a la CV-767, que incorpora alumbrado LED dentro de una intervención más amplia de mejora del espacio público y de conexión entre el casco histórico, La Foia y la zona deportiva; de igual modo se implantó tecnología led en dependencias municipales como el Ayuntamiento y el pabellón de Deportes, además de diversas vías del Bulevar comercial.

Con estas actuaciones, Finestrat avanza en la renovación de sus instalaciones, incorporando soluciones que permiten aprovechar mejor la energía y contribuir a una gestión más sostenible de los servicios municipales. La extensión de la tecnología LED a las urbanizaciones constituye, además, una línea de trabajo para continuar mejorando el alumbrado en diferentes zonas residenciales, atendiendo progresivamente las necesidades del municipio.

En esta línea de trabajo es significativo recordar otras medidas de eficiencia energética adoptadas por el Ayuntamiento de Finestrat como el autoabastecimiento de edificios públicos, el consultorio médico del casco histórico, los dos centros educativos y la Escuela Infantil Municipal EMUFI, con paneles solares instalados en sus cubiertas para generar la electricidad que consumen.