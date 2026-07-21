Fiestas

Finaliza el montaje del castillo de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa

La estructura, renovada en 2025, cuenta con tres alturas y se alza más de 10 metros sobre la arena de la playa Centro

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Finaliza el montaje del castillo de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa
Finaliza el montaje del castillo de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa | Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa ultima ya todos los detalles para las Fiestas de Moros y Cristianos que se celebran del 24 al 31 de julio. El castillo donde se representan varios de los actos principales de los días grandes ya ha finalizado su montaje en la playa Centro.

El concejal de Fiestas, Jaime Santamaría, indicó que “el castillo ya se ha alzado sobre la arena de la playa. Un año más, es uno de los elementos esenciales para el desarrollo de nuestras Fiestas de Moros y Cristianos”. El edil del área recordó que “la estructura de más de 10 metros de alto fue renovada por completo en 2025 y reformada para mejorar la seguridad y la comodidad de los festeros”.

El castillo cuenta con tres plantas con una amplitud total de 12 metros y una altura de más de 10 metros, aproximadamente. Además, se alza, en cada lateral del castillo, un torreón de 5 metros de alto y 2 metros de diámetro, construido con tablero marino. La estructura cuenta con paneles metálicos frontales en la fachada del castillo de la planta baja y de la primera planta, un material resistente y duradero.

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