Las Fiestas de l’Albir 2026 calientan motores con tres días de actividades para todos los públicos

Los preparativos para las Fiestas de l’Albir 2026 han comenzado y todo está ya prácticamente listo para que el próximo viernes, 21 de agosto, arranquen las actividades en el Parque de los Eucaliptos, epicentro de buena parte de la programación. Hasta allí se han desplazado la concejala de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, Sandra Gómez; la Reina Infantil de las Fiestas del Jubileo, Sofía Giménez, acompañada por una amplia representación de su Corte de Honor; la presidenta de los Mayorales, Andrea Alonso, y las integrantes de la comisión festera Claudia Rubio, Alba Sola y Saria Hayes. Para anunciar los actos organizados e invitar a toda la población a participar y disfrutar de unas fiestas que, un año más, combinan música, actividades para toda la familia, gastronomía, tradición y propuestas pensadas para compartir.

La concejala de Fiestas Sandra Gómez ha animado a la ciudadanía a participar activamente en las celebraciones, y ha hecho un llamamiento a vivir las fiestas con responsabilidad, respeto y civismo, teniendo siempre presente “el bienestar general de la comunidad y la necesidad de disfrutar de cada actividad desde el respeto y la convivencia”.

Las Fiestas de l’Albir están organizadas por los Mayorales de las Fiestas del Santísimo Cristo del Buen Acierto 2026, la Penya L’Impacte, con la colaboración del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi y la implicación de la Associació de Penyes Santíssim Crist del Bon Encert, colectivo que agrupa a alrededor de 40 peñas y cerca de un millar de festeros.

Sandra Gómez, ha destacado el trabajo que vienen realizando los Mayorales y la comisión festera para hacer posible una programación “pensada para todos los públicos, con actividades durante todo el día y con la intención de que l’Albir vuelva a convertirse durante estos tres días en un gran punto de encuentro”. En este sentido, ha agradecido la implicación de los Mayorales, peñas, asociaciones, cuerpos de seguridad, servicios municipales y todas las personas que hacen posible el desarrollo de las fiestas.

Punto Violeta y Arco Iris. Como viene siendo habitual, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi habilitará durante las fiestas, en el recinto festero, un Punto Violeta y Arco Iris, un espacio destinado a fomentar la igualdad, la diversidad, el respeto y unas fiestas libres de cualquier forma de violencia o discriminación. La iniciativa pretende ofrecer un punto de información, sensibilización y atención, reforzando el compromiso municipal con la convivencia y la celebración segura e inclusiva de las fiestas.

Autobús nocturno gratuito. Con el objetivo de facilitar los desplazamientos y favorecer una movilidad segura durante las noches de fiesta, el Ayuntamiento habilitará también un servicio gratuito de autobús nocturno. El viernes 21 de agosto habrá salidas a la 01:30, 02:30 y 03:30 horas, mientras que el sábado 22 de agosto el servicio se ampliará con salidas a las 01:30, 02:30, 03:30 y 04:30 horas. El autobús realizará el recorrido con salida desde la avenida Óscar Esplá, a la altura de la rotonda Eucaliptos, y contará con paradas en Tossalet, Casa de Cultura, Parque Escandinavia y rotonda de San Rafael, además del punto de salida. Desde el Ayuntamiento se recomienda hacer uso de este servicio, especialmente para quienes se desplacen a las fiestas durante la noche, como alternativa segura para regresar a casa.

Tres días de fiestas El programa comenzará el viernes 21 de agosto, a las 19:00 horas, con la apertura del recinto de los Eucaliptos para el reparto de parcelas entre peñas y asociaciones. A las 20:00 horas tendrá lugar el pasacalles de entrada de peñas por las calles de l’Albir. La jornada continuará con un desfile de disfraces con temática ‘Flower Power’, a las 22:30 horas, seguido de la actuación de JotaJaybers, la entrega de premios y la sesión del DJ R3der, hasta el cierre del recinto a las 03:30 horas.

El sábado 22 arrancará con las semifinales del torneo de petanca, la concentración y posterior recorrido de coches y motos clásicas y la apertura del mundo infantil acuático en la avenida Óscar Esplá. También habrá pasacalles con la Reina y las Damas, acompañadas por la Xaranga La Contraria, mañaneo, café y mistela ofrecidos por los Mayorales y dos propuestas de tardeo: con DJ Furylo, en el Paseo de las Estrellas, y DJ Toni Castro, en el Parque de los Eucaliptos. La noche tendrá como protagonistas la mascletà nocturna, a las 23:00 horas, y las actuaciones de The Walkman Band y DJ Miguel Romá.

El domingo 23 se celebrarán las finales del torneo de petanca, el mundo infantil acuático, nuevos pasacalles con la Reina y su Corte de Honor y la entrega de premios del torneo. La jornada continuará con la actuación de Candela y Rumba, una picaeta popular, el tradicional concurso de paellas entre peñas y un tardeo con la Xaranga La Contraria. Por la tarde tendrán lugar los juegos de peñas y, a las 19:30 horas, el pasacalles de la Reina, su Corte de Honor, Mayorales y autoridades desde el Parque de los Eucaliptos hasta la Iglesia del Espíritu Santo, donde a las 20:00 horas se celebrará la misa oficiada por el reverendo Juan Vicente Ferrando Molines.

Con esta programación, l’Albir se prepara para vivir tres intensas jornadas festivas que volverán a reunir a peñas, familias, residentes y visitantes en torno a unas celebraciones que mantienen viva la tradición y que, al mismo tiempo, incorporan propuestas de ocio para todas las edades.