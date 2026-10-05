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Altea y Finestrat reciben ayudas del Consell para mejorar sus centros sanitarios

La Conselleria de Sanidad destina cerca de tres millones de euros a 25 municipios de la Comunitat Valenciana para reformar y adecuar consultorios auxiliares

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

Altea y Finestrat reciben ayudas del Consell para mejorar sus centros sanitarios
Altea y Finestrat reciben ayudas del Consell para mejorar sus centros sanitarios | Onda Cero

Las ayudas, que suman cerca de tres millones de euros, permitirán financiar actuaciones de reforma, reparación, restauración, rehabilitación, mantenimiento o conservación de estas instalaciones. Cada municipio puede recibir hasta 500.000 euros por proyecto, destinados exclusivamente a la ejecución de las obras.

En el caso de Altea, la subvención corresponde al consultorio del Casco Antiguo, mientras que Finestrat también ha sido incluido en esta convocatoria destinada a mejorar centros de titularidad municipal en los que presta servicio personal del sistema valenciano de salud.

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