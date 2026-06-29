El Festival de Cine de l'Alfàs estrena el ciclo 'Cine al Carrer' con tres películas para toda la familia

El 38 Festival de Cine y Cortometrajes de l'Alfàs del Pi comienza la programación una semana antes de su inauguración oficial, con una nueva edición de 'Cine al Carrer', una de las actividades paralelas dirigida a toda la familia.

Durante los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, el público podrá disfrutar de tres proyecciones gratuitas al aire libre en la plaza de les Escoles Velles, a partir de las 22:00 horas.

La programación comienza el martes 30 de junio con "Cómo entrenar a tu dragón", la adaptación de acción real del popular clásico de animación. Dirigida por Dean DeBlois, la película narra la historia de Hipo, un joven vikingo que desafía las tradiciones de su pueblo al entablar una inesperada amistad con Desdentao, un temido dragón. Juntos descubrirán que la convivencia entre humanos y dragones es posible y que el verdadero valor reside en la comprensión y el respeto mutuo.

El miércoles 1 de julio será el turno de "Los Futbolísimos 2: El misterio del tesoro pirata", dirigida por Miguel Ángel Lamata. En esta nueva aventura, Pakete y sus inseparables compañeros deberán resolver una estafa que amenaza con hacer desaparecer su campo de fútbol y poner en peligro el futuro del equipo. Humor, amistad y espíritu de superación vuelven a protagonizar esta divertida historia basada en la exitosa saga literaria.

El ciclo concluirá el jueves 2 de julio con "Paddington: Aventura en la selva", una nueva entrega protagonizada por el entrañable oso Paddington. En esta ocasión, el simpático personaje viaja junto a la familia Brown hasta Perú para visitar a su tía Lucy, pero un inesperado misterio los llevará a vivir una emocionante aventura por la selva amazónica y las montañas peruanas.

Con esta propuesta, el Festival de Cine de l'Alfàs del Pi propone disfrutar del cine al aire libre en un ambiente familiar y participativo, dando el pistoletazo de salida a la 38 edición de un certamen que volverá a convertir el municipio en uno de los grandes referentes del cine español durante el mes de julio.

Gibeller y Devesa se incorporan como nuevos patrocinadores del Festival de Cine de l'Alfàs del Pi. Ambas compañías respaldan una edición marcada por la incorporación del certamen como festival clasificador para los Premios Fugaz y por la consolidación de su prestigio dentro del panorama nacional del cortometraje. La incorporación de ambas entidades refuerza el tejido de colaboración que hace posible el crecimiento del Festival y pone de manifiesto la implicación del sector empresarial con un proyecto cultural que, tras casi cuatro décadas de trayectoria, se ha consolidado como una referencia para la industria audiovisual y un importante motor de promoción para l'Alfàs del Pi. Gibeller, firma especializada en arquitectura, diseño e interiorismo con una larga trayectoria vinculada a la excelencia y la innovación, y Devesa, despacho de abogados de referencia con amplia experiencia en el asesoramiento jurídico a empresas e instituciones, comparten con el Festival una apuesta por el talento y el desarrollo de iniciativas con impacto social y cultural.