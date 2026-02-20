cultura

El Festival de Cine de l’Alfàs del Pi entra en la lista de clasificadores de los Premios Fugaz

Además también mantiene su condición de festival clasificador para los Premios Goya, los galardones más prestigiosos del cine español.

Onda Cero Marina Baixa

Alfàs del Pi |

Los Premios Fugaz, creados en 2014, reconocen lo mejor del cortometraje español y se han convertido en un referente para los creadores emergentes y consolidados. Ser clasificador implica que los cortometrajes ganadores en el Festival de Cine de l’Alfàs del Pi pasarán automáticamente a la consideración de los Fugaz, aumentando su proyección nacional y su posibilidad de optar a otros reconocimientos.

El 38 Festival de Cine de l’Alfàs del Pi se celebrará del 4 al 12 de julio, con una programación que combinará proyecciones nacionales, cortometrajes seleccionados y actividades paralelas de formación, debate y encuentro con profesionales del sector.

Con este nuevo reconocimiento, el festival refuerza su compromiso con la cultura, la creatividad y el talento cinematográfico, situando a l’Alfàs del Pi en el mapa de los festivales de cortometrajes más importantes de España.

