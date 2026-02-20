El Festival de Cine de l’Alfàs del Pi entra en la lista de clasificadores de los Premios Fugaz

Los Premios Fugaz, creados en 2014, reconocen lo mejor del cortometraje español y se han convertido en un referente para los creadores emergentes y consolidados. Ser clasificador implica que los cortometrajes ganadores en el Festival de Cine de l’Alfàs del Pi pasarán automáticamente a la consideración de los Fugaz, aumentando su proyección nacional y su posibilidad de optar a otros reconocimientos.

El 38 Festival de Cine de l’Alfàs del Pi se celebrará del 4 al 12 de julio, con una programación que combinará proyecciones nacionales, cortometrajes seleccionados y actividades paralelas de formación, debate y encuentro con profesionales del sector.

Con este nuevo reconocimiento, el festival refuerza su compromiso con la cultura, la creatividad y el talento cinematográfico, situando a l’Alfàs del Pi en el mapa de los festivales de cortometrajes más importantes de España.