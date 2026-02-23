Benidorm destina cerca de medio millón de euros para mejorar la seguridad vial y la movilidad en la avenida de l'Albir

La Junta de Gobierno local ha aprobado este lunes, a propuesta del concejal delegado de Obras y de Movilidad, Francis Muñoz, el ‘Proyecto de trazado para la mejora de la seguridad vial y la movilidad en la CV-7532 (avenida del Albir) T.M. de Benidorm’, un documento en el que se definen las actuaciones necesarias para ejecutar estas mejoras. El proyecto propone una serie de actuaciones de reordenación de accesos y mejoras en la infraestructura ciclista.

Para mejorar la seguridad y hacer más fluido el tráfico y los accesos a distintos servicios, entre las mejoras contempladas en este proyecto se incluye el diseño de una glorieta a la altura del acceso al camping Villamar. Asimismo, se propone la mejora del carril bici existente, adaptándolo a las pautas establecidas en la Guía de Recomendaciones para el Diseño de Infraestructura Ciclista del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. Además, se genera una zona de seguridad y se reduce el ancho de los carriles de circulación, en las zonas donde sea posible, para favorecer el calmado del tráfico. También se interviene en las intersecciones del carril bici con los caminos y accesos a las propiedades colindantes, mediante una nueva señalización horizontal, asegurando “una integración más eficiente y segura para todos los usuarios de la vía”, ha explicado el regidor.