El PSOE de Benidorm exige al alcalde trasparencia sobre el plan de pagos de la sentencia de Serra Gelada

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado hoy el “silencio” del alcalde Toni Pérez respecto al plan de pagos que debe presentar el Ayuntamiento para hacer frente a la ejecución de la sentencia de Serra Gelada. La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha criticado

que el primer edil ni siquiera ha reunido a los grupos de la Corporación para confirmar o desmentir la noticia publicada, la semana pasada, en un medio de comunicación en la que se afirmaba que el Consistorio dispone del plazo de 10 días hábiles para informar al juzgado sobre las acciones concretas para afrontar el pago de los más de 350 millones.

Para Escoda, esta “parálisis informativa” es “intolerable” y ha calificado de “irresponsable” que, mientras el contador de la deuda sigue corriendo a razón de 175.000 euros semanales, el alcalde mantenga a la corporación y a la ciudadanía en la más absoluta oscuridad. “Nos está llegando información por diversas vías sobre las supuestas opciones que el Gobierno de Toni Pérez está barajando para abonar los 350 millones de euros, pero aparte de los 55 millones que hemos solicitado al Ministerio, no nos han comunicado nada de manera oficial”, ha criticado la edil.