Benidorm presenta Benidorm Gastronómico 2026

La programación arrancará la próxima semana, del viernes 27 de febrero al domingo 8 de marzo, con las XIV Jornadas de la Cuchara, en las que participarán dieciséis restaurantes de la ciudad. Los establecimientos ofrecerán menús completos con entrante, plato tradicional de cuchara, bebida y postre por un precio único de 25 euros.

“La hostelería de Benidorm no descansa”, ha destacado Toni Pérez, alcalde de Benidorm, durante la presentación, recordando que “hace escasamente tres días despedíamos el Benidorm Fest y, con él, el Tapa Fest –en el que los hosteleros participantes sirvieron más de 7.000 tapas– y hoy ya tenemos en el radar la primera de las seis grandes citas que componen el Benidorm Gastronómico 2026, como son estas decimocuartas Jornadas de la Cuchara”. Igualmente, ha valorado que el sector de la hostelería “ha sabido convertir estas ventanas de oportunidad que nos brinda el Benidorm Gastronómico para, en periodos en los que la actividad turística suele registrar un descenso, insertar una acción que permita incentivar el consumo y con la que ganan todas las partes.

Tras las Jornadas de la Cuchara, el calendario continuará del 17 al 26 de abril con las VI Jornadas del Atún. Del 19 al 28 de junio se celebrará el XVI Concurso de Tapas y Pinchos. En septiembre, del 11 al 20, llegará el V Concurso de Cocktails. Del 16 al 25 de octubre será el turno de las XV Jornadas de los Arroces de la Tierra. Y como cierre, del 26 al 29 de noviembre, se celebrarán las II Jornadas Menjars del Nostre Poble, una cita que se consolida tras su estreno en 2025 con motivo del 700 Aniversari de Benidorm.