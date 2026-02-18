El último informe de CCOO asegura que para acceder en Benidorm a una vivienda en alquiler implica destinar más de la mitad del salario

Comisiones Obreras señala que esta situación convierte a los trabajadores en pobres con empleo. Para cumplir la recomendación de no superar el 30% del salario en alquiler, se necesitarían ingresos de 3.600 € netos en Alicante, donde el alquiler medio ya alcanza los 1.130 €/mes. En cuanto a la compra, los precios han aumentado notablemente en un año en Benidorm: +15,4%; y lejos de frenar la demanda, este incremento ha cambiado el perfil del comprador: en 2024 se registraron 20.169 compras por parte de extranjeros no residentes en la provincia, con un 70% de operaciones al contado. Escuchamos a Mary Cuevas Garcés, Secretaria de Jóvenes, Acción Sindical y Formación CCOO L’Alacantí-les Marines

Actualmente CCOO cifra en la Marina Baixa las viviendas vacías en +16.200, las VPO 152 y las Viviendas Uso de Turístico en 16.005

En Benidorm por ejemplo analizan desde CCOO que un piso de dos o tres habitaciones con un alquiler medio de 1.200 euros los jóvenes de 18 a 24 años deben destinar el 75% de su salario y para los comprendidos entre 25-30 años el 63%.