El parque urbano El Moralet de Benidorm revalida el galardón ‘Sendero Azul’ en 2026

La Asociación de Educación Ambiental reconoce un año más los esfuerzos dedicados a la recuperación, mantenimiento y puesta en valor de este paraje y su alto valor medioambiental. La entrega de las banderas de Senderos Azules tendrá lugar el próximo 6 de marzo, en el Castillo de Cullera. El Moralet un parque hasta ahora desconocido pero puesto en valor en los últimos años. Escuchamos a José Ramón González de Zarateg, concejal de parques y jardines

El Sendero Perimetral de El Moralet, reconocido con este galardón, ofrece una forma inmejorable de conocer en profundidad este gran pulmón verde de más de 1 millón de metros cuadrados. Conectando distintos puntos del parque a través de un recorrido circular, el itinerario permite disfrutar de la diversidad de paisajes, la riqueza natural y las zonas recreativas que lo conforman.

A lo largo de su superficie, de fácil recorrido, los visitantes pueden caminar o pedalear entre pinares y áreas reforestadas con más de 10.000 árboles autóctonos, a los que también se suman miradores panorámicos, áreas de descanso, mesas de picnic y señalización interpretativa, en una experiencia pensada para disfrutar de la naturaleza de forma tranquila y sostenible.

Para lograr el galardón Sendero Azul hay que cumplir varios criterios e indicadores que se agrupan en cuatro categorías: características de las sendas y trazados; información, señalética e infraestructuras en los senderos; conservación y gestión del patrimonio natural y cultural; y uso público de los senderos.