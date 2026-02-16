El CEM La Nucía se suma a la “Estrategia Educación Ambiental” de la Generalitat

Esta adhesión supone sumarse a los proyectos y compromisos autonómicos en educación ambiental, cambio climático y sostenibilidad y poder optar a subvenciones, lo cual supone un salto cualitativo para el CEM Captivador. . En el acto de firma del convenio se destacó la labor y las acciones educativas del CEM y las cifras de visitas escolares, que el pasado curso recibió más de 5.000 alumnos y este curso ya tiene más de 100 visitas reservadas. Escuchamos a Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

La adhesión a la Estrategia de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (EAR), implica asumir compromisos concretos y evaluables, en clave de educación ambiental, cambio climático y sostenibilidad de acuerdo a los parámetros indicados por la Generalitat Valenciana. Escuchamos a Jorge Blanco, director general de Calidad y Educación Ambiental

Con motivo de esta adhesión, el CEM Captivador junto a EAR y CEACV han diseñado un completo programa de cursos de febrero a mayo que serán un sábado cada mes de 9 a 14 horas, todos ellos gratuitos y con plazas limitadas, previa inscripción mediante el link

Los cursos propuestos son: Jornada de Micología el 28 de febrero, Cultivo de Setas en Tronco el 28 marzo, Taller Elaboración Bebidas Tradicionales el 25 de abril y Taller Plantas Silvestres Comestibles y Medicinales el 30 de mayo. Más información en cem@lanucia.es