Finestrat y la Cámara de Alicante presentan el "Programa Talento Joven"

Los jóvenes de Finestrat con edades entre 16 y 29 años tienen una nueva oportunidad para formarse y encontrar trabajo, sobre todo de cara a la próxima temporada estival. Se trata del Programa Talento Joven que organiza Cámara de Alicante y el Ayuntamiento de Finestrat. Hoy lo presentó en rueda de prensa la alcaldesa, Nati Algado, junto a la concejala de Juventud, Sara Llorca y Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante.

De marzo a julio habrá 3 acciones formativas: “Operaciones Auxiliares de Comercio y Almacén” (marzo-abril), “Atención al cliente en establecimientos turísticos” (abril-mayo) y “Inglés Nivel B2 Oxford (junio-agosto)”. Son formaciones de 150 horas de duración, la inscripción es gratuita y se puede formalizar ya en el Centre Juvenil (carrer Fonteta, 36). Como requisitos para optar, tener entre 16 y 29 años y estar inscritos en el Programa de Garantía Juvenil.

Como incentivo adicional, las empresas que contraten a estos jóvenes durante al menos seis meses a jornada completa podrán solicitar una ayuda directa de 5.000 euros, compatible con el resto de ayudas públicas.

Las 3 acciones formativas incluyen formación en Habilidades Sociales y Empleabilidad para mejorar la incorporación al mercado laboral. El programa, fechas de impartición y horarios de cada taller son los siguientes: