Benidorm aprobará en el próximo pleno el Plan Acústico Municipal

La legislación autonómica establece la obligatoriedad de tener un plan de estas características para los municipios con una población superior a 20.000 habitantes

Benidorm |

Los resultados muestran una situación globalmente favorable en comparación con municipios de características similares. El documento será revisado y actualizado en cinco años para incorporar nuevos datos y definir acciones específicas si fueran necesarias. Escuchamos a Francis Muñoz, concejal de Espacio Público de Benidorm

En cuanto al ruido de tráfico rodado, los resultados del Mapa Acústico, indican que la mayor emisión sonora se produce durante el período diurno, en especial en el entorno de las vías AP-7 y N-332. Así, en los mapas se aprecian claramente las huellas acústicas de las principales arterias viarias de la ciudad, especialmente en la zona centro, donde destacan la avenida Beniardá, Jaime I, Alfonso Puchades y avenida Europa.

