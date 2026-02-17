El 95% de los médicos del Hospital Marina Baixa apoyan la huelga nacional para exigir mejoras laborales

La comarca de la Marina Baixa se ha sumado esta semana a la huelga médica convocada en toda España para reclamar mejoras en las condiciones laborales del colectivo. En el Hospital Marina Baixa el seguimiento alcanza en torno al 95% de la plantilla médica, según ha confirmado Vladimir Herrero, vicesecretario general del sindicato médico en la Comunitat Valenciana. Herrero ha explicado que el objetivo principal es que se tenga en cuenta a los médicos en la negociación de sus condiciones laborales.

El representante sindical también ha advertido de la complicada situación asistencial que atraviesa el centro hospitalario, con saturación en urgencias, demoras en ingresos y problemas de ubicación de pacientes. Una situación que, según señala, provoca colapsos y largas esperas, hasta el punto de que algunos pacientes optan por marcharse sin ser atendidos ante los retrasos acumulados.