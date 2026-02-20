L’Alfàs del Pi ha completado con éxito la implantación de la Smart Office, un servicio innovador de gestión turística inteligente que refuerza la coordinación interdepartamental y la toma de decisiones basada en el análisis de datos. El proyecto, ejecutado por la empresa Sien Planificación Inteligente SL, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 2022 y ha contado con una inversión de 81.009,50 euros, financiados al 100% con fondos europeos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU.

La implantación de la Smart Office ha permitido fortalecer la coordinación interna, la gestión de datos y la toma de decisiones basada en información objetiva y contrastada, alineando la gestión turística del municipio con los principios del modelo de Destino Turístico Inteligente de la Comunitat Valenciana (DTI-CV). “La Smart Office representa un antes y un después en la gestión turística de nuestro municipio”, ha afirmado Luis Miguel Morant, concejal de Turismo de l’Alfàs del Pi. “No solo nos permite tomar decisiones más informadas y estratégicas, sino que consolida un modelo de gobernanza basado en la colaboración, la innovación y la sostenibilidad, asegurando que nuestro destino siga siendo competitivo y atractivo”.

Entre los logros más destacados del proyecto se encuentra la estructuración de un modelo de gobernanza turística transversal, apoyado en espacios de coordinación interdepartamental y participación público-privada, como la Comisión Técnica Interdepartamental y el Consejo Municipal de Turismo. Según Morant, “estos espacios se han convertido en herramientas fundamentales para alinear los objetivos de todos los actores implicados y garantizar que la gestión turística sea coherente, eficiente y participativa”.