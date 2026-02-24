La 38ª edición del Certamen de Cortometrajes de l’Alfàs del Pi permitirá optar a los Premios Fugaz

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha presentado las bases de la 38ª edición del Certamen Nacional de Cortometrajes, cuyo plazo de inscripción comienza hoy y estará abierto hasta el 10 de mayo de 2026. El certamen está dirigido a productores y realizadores españoles con cortometrajes de ficción de hasta 30 minutos, y destina 9.500 euros en premios: 4.000 para el primero, 2.000 para el segundo y 1.000 para el tercero.

El alcalde, Vicente Arques, ha destacado que “con la apertura del plazo damos el pistoletazo de salida a una nueva edición del Certamen Nacional de Cortometrajes, el alma del Festival y una plataforma clave para la promoción del talento cinematográfico

español”. Arques ha subrayado que el Festival de Cine de l’Alfàs del Pi “es la cita cultural más importante del año en nuestro municipio y uno de los eventos con mayor proyección turística y mediática, situando a l’Alfàs como referente del cine en España”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Manuel Casado, ha animado a cineastas de todo el país a presentar sus obras a “uno de los certámenes mejor valorados y mejor dotados económicamente del panorama nacional”. Casado ha recordado que en la pasada edición se recibieron 1.217 cortometrajes, una cifra que demuestra “la confianza del sector en un festival que apuesta firmemente por el cortometraje como formato creativo fundamental dentro de la industria audiovisual”.

El 38 Festival de Cine de l’Alfàs del Pi se celebrará del 4 al 12 de julio, consolidado como uno de los grandes escaparates del cine español y especialmente del cortometraje.