Fase final de la mejora en la accesibilidad de la avenida Alfonso Puchades de Benidorm

El consistorio de Benidorm y la ONCE han ido de la mano en la obra de mejora de la accesibilidad en esta avenida tan concurrida del municipio en una actuación que se ha desarrollado durante el último mes. La intervención, a punto de finalizar, ha afectado a seis pasos peatonales y se ha centrado en facilitar el tránsito de las personas con discapacidad visual. Escuchamos a Francis Muñoz, concejal de Movilidad de Benidorm

El concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, ha realizado la visita a la obra acompañado por el director de la ONCE en Benidorm, Vicente Vázquez En esta visita han recorrido el pavimento podotáctil que se ha colocado, cuya función es orientar y facilitar el tránsito de las personas con discapacidad visual. Este tipo de suelo guía a estas personas mediante pavimento direccional o de alerta ya que cuenta con un relieve específico para ayudarles a orientarse y la visita al recorrido ha servido para constatar la actuación y comprobar los responsables técnicos el estado de la intervención.

Además de la instalación de este pavimento, los trabajos han consistido también en pasos peatonales en los que se han generado orejetas para mejorar la visibilidad y el tránsito de vehículos.