Éxito del curso de solados y alicatados impulsado por Villajoyosa y la Fundación Laboral de la Construcción

Doce alumnos han culminado el curso formativo especializado en “Trabajos de solados y alicatados”, organizado por el Ayuntamiento de La Vila Joiosa, a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local (ADL), y desarrollado en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción.

La acción formativa, iniciada el pasado 23 de septiembre, ha permitido a un total de 12 alumnos adquirir conocimientos y competencias técnicas orientadas a mejorar sus posibilidades de incorporación al mercado laboral. La formación ha contado con una carga lectiva de 60 horas, combinando contenidos teóricos con prácticas operativas reales y adaptando el programa a las necesidades actuales del sector de la construcción, que registra una demanda de profesionales cualificados en trabajos de acabado de obra y revestimientos.

Durante el curso, el alumnado ha adquirido competencias relacionadas con el manejo de materiales, la preparación de soportes, la ejecución de alineaciones, la colocación de baldosas y azulejos, así como los protocolos de prevención de riesgos laborales.

El Alcalde Marcos Zaragoza destacó que “la formación es una de las herramientas más importantes que tenemos para facilitar el acceso de nuestros jóvenes al mercado laboral. Desde el Ayuntamiento queremos que quienes buscan una oportunidad puedan encontrar en la ADL un recurso que les ayude a mejorar su preparación y a adquirir conocimientos que respondan a las necesidades reales de las empresas”.

Marcos Zaragoza indicó que “este curso es un buen ejemplo de cómo la colaboración entre el Ayuntamiento, la ADL y entidades especializadas como la Fundación Laboral de la Construcción permite ofrecer una formación práctica y directamente vinculada a las oportunidades que existen en nuestro tejido productivo”.

La concejal de Industria y Comercio, Rosa Llorca, explicó que “desde la ADL queremos que la formación tenga una aplicación real y que sirva para abrir puertas al empleo. Por eso es fundamental escuchar a las empresas y a los distintos sectores para conocer qué profesionales necesitan y poder impulsar acciones formativas que den respuesta a esa demanda”.

La edil del área añadió que “queremos prestar una especial atención a los jóvenes y ayudarles a dar ese primer paso hacia el mundo laboral, pero también ofrecer oportunidades a todas aquellas personas que necesitan adquirir nuevas competencias, mejorar su cualificación o reorientar su trayectoria profesional”.

La edil ha puesto en valor el trabajo que desarrolla la ADL para conectar formación y empleo, impulsando acciones adaptadas a las necesidades del mercado laboral y buscando la colaboración de entidades especializadas que permitan ofrecer una capacitación de carácter práctico y útil para los participantes.

“Cuando una persona termina una formación con nuevas capacidades y conocimientos que puede aplicar directamente en un puesto de trabajo, estamos mejorando sus posibilidades de acceder a un empleo”, señaló Rosa Llorca. Y “cuando esa formación responde además a una necesidad concreta de las empresas, conseguimos que el esfuerzo tenga un doble resultado: ayudamos a las personas a mejorar su empleabilidad y contribuimos a que nuestro tejido productivo pueda disponer de profesionales cualificados”, indicó la concejal de Empleo.

El Ayuntamiento y la ADL destacan el valor estratégico de la colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción para desarrollar iniciativas formativas adaptadas a los requerimientos de las empresas y de los distintos sectores profesionales.