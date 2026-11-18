El equipo de gobierno de Villajoyosa ha presentado este miércoles en la comisión informativa extraordinaria de Hacienda el proyecto de los presupuestos del ejercicio 2027. Las cuentas del próximo año ascienden a 62.814.442,19 euros en las que se incrementan las partidas destinadas a los servicios y la atención directa a la ciudadanía. En ese importe se incluyen 9.419.273,04 euros de las inversiones plurianuales previstas en la operación de crédito aprobada el pasado año.

Esta propuesta será llevada al Pleno extraordinario del próximo lunes, 23 de noviembre, para poder ser debatida y votada. También se incluyen los presupuestos de los dos organismos autónomos, el OAL Hospital Asilo Santa Marta y la OAL Fundación Pública Parra-Conca. En el primer caso el importe asciende a 3.532.098,02 euros, de los que el Ayuntamiento aporta 3.041.694,71 euros (1,42 millones de recursos propios, un 19 % más; y 1,62 millones de la Generalitat); y en el segundo a 2.982.824,10 euros.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “un año más presentamos el presupuesto en tiempo y forma antes de que acabe el año”. Las cuentas “dan un paso decisivo en la consolidación del modelo de gestión que hemos seguido en 2025 y 2026”. En el caso del Residencia Santa Marta, “reforzamos las garantías de cobertura asistencial de nuestros mayores con un incremento del presupuesto, al igual que sucede con la Fundación Parra Conca”.

El concejal de Hacienda, Paco Buigues, indicó que el grueso del presupuesto de 2027 que corresponde al día a día, es decir, el gasto ordinario, se incrementa un 5,535 % respecto a 2026, pasando de 50.652.941,39 euros a 53.455.169,15 euros en 2027. El edil del área afirmó que “seis de cada diez euros de las cuentas del próximo año van a ir destinados a servicios que se usan a diario, como la limpieza o la seguridad o la atención directa a las personas, a los que se destina 1.672 euros al año por cada vecino empadronado: 534 para servicios que se disfrutan por todos y 456 para la atención directa a las personas”.

El presupuesto de 2027 de limpieza y basura asciende a 7,44 millones de euros (198 euros por vecino/año). El contrato de recogida supone 2,50 millones y la limpieza de calles, a 2,42 millones. En materia de seguridad, La Policía Local cuenta con un presupuesto de 6,36 millones euros (192 euros por vecino al año), que incluyen 275.000 euros para refuerzos de plantilla y 90.000 euros para vehículos nuevos.

El nuevo contrato de zonas verdes y arbolado sube a 1,87 millones mientras que para la gestión de playas se destina un presupuesto de 348.000 euros para socorrismo, 300.000 euros para limpieza y 50.000 euros para balizamiento. En total, 96 euros por vecino al año.

Las partidas destinadas a Servicios sociales y mayores superan por primera vez los 10 millones euros (275 euros por vecino al año). La ayuda a domicilio sube a 315.000 euros, la atención temprana cuenta con 461.692 euros y hay 250.000 euros en ayudas a familias vulnerables.

En Cultura, deporte, fiestas y juventud, 330.200 euros se destinan a ayudas a clubes, 45.000 euros nuevos para las comisiones de fiestas de los barrios y el programa de juventud que crece un 45 %. En total, 122 euros por vecino al año. En Educación, se presupuestas 555.619 euros para el mantenimiento de los colegios, 140.000 euros para transporte escolar y 15.000 euros en becas. Todo esto supone 26 euros por vecino al año. En 2027 se aplica al completo la carrera profesional de la plantilla (1,32 millones).

El concejal de Hacienda, Paco Buigues, indicó que “los gastos corrientes se incrementan un 7,11 %, pasando de 48.207.666,23 a 51.637.153,92 euros en 2027. El presupuesto recoge “unos ingresos que se han calculado teniendo como base la Liquidación del Presupuesto de 2025 y la previsión de la liquidación del presupuesto de 2026, siempre aplicando los criterios de prudencia y rigor contable”, según explicó el edil del área. Sobre la previsión de participación en los Tributos del Estado del año 2027, el concejal recalcó que “se ha producido un incremento de un 10,16 %, alcanzando los 20.102.976,81 euros”.

El concejal de Hacienda explicó que las cuentas municipales se reducen un 15,06 % respecto a 2026 (-11.138.191,20 euros) debido a que “en el de 2026 se incluyó contablemente la totalidad de las inversiones plurianuales que se financian con un préstamo a largo plazo y que ascienden a 23.299.692 euros”, explicó Paco Buigues. Para el presupuesto del próximo año, se ha consignado el importe que se ejecutará en 2027: 9.419.273,04 euros de ese plan de inversiones. “Por tanto, la comparación técnica no debe incluir este importe”, indicó el edil del área.

El Alcalde Marcos Zaragoza destacó las inversiones reales que se van a realizar en 2027 en el municipio. De los 11.017.185,27 euros presupuestados para proyectos, 9.359.273,04 euros corresponden a los financiados mediante la operación de crédito y 1.657.912,23 a través de recursos municipales. Entre ellos destaca la nueva Casa de la Música (2.375.000 euros); Colector de Refoio (2.366.820,47 euros); urbanización de los Accesos Marcos Zaragoza (1.528.956 euros); urbanización del Polígono PP-4 (1.510.000 euros); acceso Puerto Noreste (950.000 euros); plan Director de Iluminación y Eficiencia Energética (400.000 euros); y urbanización Montiboli (228.496,57 euros).

Además se realizarán inversiones en Patrimonio (753.427 euros); renovación de vehículos de la Policía Local (90.000 euros); o inversiones arqueológicas (PEPCCH) en Patrimonio Histórico (177.607,52 euros).

El Alcalde Marcos Zaragoza destacó que “todas estas actuaciones tendrán un efecto de retorno económico con la dinamización de la economía local, liberarán áreas urbanísticas paralizadas desde hace décadas, facilitarán el acceso a la vivienda y dotarán a Villajoyosa de infraestructuras que necesita y merece el municipio”.

El concejal de Hacienda explicó que el presupuesto para el ejercicio 2027 cuenta con el informe favorable de la Intervención municipal que garantiza el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera.