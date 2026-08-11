Desde enero de este año el Ecoparque fijo de Benidorm registra alrededor de 14.000 usuarios y se convierte en un referente

El ecoparque fijo de Benidorm funciona al 100% de su rendimiento. Así lo han comprobado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, y el Concejal de Limpieza Viaria de Benidorm, Luis Navarro Moreno, en su visita a esta instalación.

Y es que, en los primeros seis meses del año, este ecoparque ha visto cómo aumentaba la tipología de fracciones admitidas y, gracias a ello, el número de residuos registrados en esta instalación. Si en enero de 2026, este espacio disponía de 22 fracciones diferentes; en actualidad, cuenta con un total de 55. Un salto cuantitativo que no solo ha permitido incrementar las entradas de residuos al ecoparque, también su control y trazabilidad.

“Una mayor separación nos permite también un mayor control y trazabilidad de residuos, garantizando la correcta gestión y tratamiento de cada uno de ellos”, ha explicado González de Zárate, quien también ha recordado que los residuos que han registrado un mayor aumento de fracciones han sido los RAEE (pasando de tres fracciones a 14), los envases ligeros (de dos a ocho) y los procedentes de la construcción (de una a cuatro).

Más trazabilidad, menor impacto ambiental

Gracias a este aumento de fracciones, se han logrado identificar e interceptar 64,5 toneladas de residuos de construcción contaminados con residuos peligrosos.

"Antes, estos materiales acababan mezclados y se procesaban por error como escombro común. Hoy, con los nuevos protocolos de clasificación, logramos interceptarlos a tiempo y blindamos nuestro entorno frente a su impacto medioambiental", ha indicado el presidente del Consorcio.

Lo mismo ha ocurrido con los voluminosos y los materiales altamente contaminantes. En estos seis meses, se han gestionado 28,6 toneladas de colchones y 1 tonelada de aparatos que contienen gases refrigerantes. En la actualidad, todos estos elementos cuentan con un destino y trazabilidad propios, asegurando su reciclaje y evitando emisiones perjudiciales a la atmósfera.

Aumentan las entradas y los usuarios

Aunque importantes, estos no han sido los únicos datos relevantes de esta instalación durante los primeros seis meses del año. Desde enero del 2026 hasta hoy, el ecoparque de Benidorm ha recibido alrededor de 14.000 usuarios. Ciudadanos y ciudadanas que, al igual que los usuarios de los ecoparques móviles del Consorci Mare, se han podido beneficiar de las bonificaciones que ofrece esta entidad a los habitantes que lo hacen bien y separan correctamente sus residuos.

El de Benidorm es el primer ecoparque fijo consorciado por el Consorci Mare y, con cifras como esta, es un claro ejemplo de eficiencia y economía circular.