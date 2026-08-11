Altea lanza una convocatoria para la creación de una Bolsa de Trabajo de Limpiadores y Limpiadoras de Edificios

La edil de Infraestructuras y responsable de la Empresa Pública de Desarrollo Municipal, medio propio del Ayuntamiento de Altea, ha informado sobre la apertura de un concurso libre para la creación de una bolsa de trabajo de limpiadores y limpiadoras de edificios para La Pública. Una bolsa que no sustituye a la existente, sino que la complementa, al objeto de posibles sustituciones o contrataciones no indefinidas.

Según los datos aportados por Serrat, el procedimiento a seguir será una entrevista y la contratación será temporal. Los requisitos que han de cumplir las personas aspirantes son el tener la nacionalidad española o pertenecer al cualquiera de los Estados miembros de la UE, ser cónyuge de español o de nacional de cualquiera de los estados de la UE, extranjeros con residencia legal en España; poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas; tener cumplidos 16 años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa y tener disponibilidad de horario de mañana o tarde y fines de semana.

La presentación de solicitudes para formar parte en la convocatoria, se dirigirán al Sr Presidente de la Pública de Desarrollo Municipal, en el Registro General de esta Mercantil, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00h, hasta el día 22 de agosto.

Las bases de esta convocatoria están publicadas en la web de la mercantil y para consultarlas se puede pinchar en https://pdmaltea.es/es/convocatorias-de-empleo/ o en la web municipal www.altea.es

La documentación a aportar, además del modelo de instancia disponible en la pública, será una fotocopia del DNI, o documento identificativo equivalente; cursos relacionados con la prevención de riesgos o con el proceso selectivo en cuestión si la persona los tiene; carnets de conducir, si los hubiere; Curriculum Vitae con descripción de la experiencia laboral del interesado; fotocopia de la vida laboral emitida por la Seguridad Social y Certificado de Discapacidad, si lo hubiere.

El procedimiento selectivo consistirá en una entrevista en la que se valorarán los conocimientos, las aptitudes y actitudes para el puesto a desempeñar, teniendo presente la documentación aportada.