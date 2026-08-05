Cuatro escenarios con encanto para celebrar la X edición de ‘Conciertos a la llum de la lluna’ en l’Alfàs

Organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento, el ciclo reunirá durante cuatro viernes consecutivos a destacadas formaciones de cuerda en escenarios cuidadosamente seleccionados por su belleza paisajística, patrimonial y ambiental, convirtiendo cada concierto en una experiencia única.

El festival arrancará el próximo viernes 7 de agosto, a las 20:30 horas, en el mirador de l’Amerador de la Cala de l’Albir, un balcón privilegiado sobre el Mediterráneo donde el trío Sons de Dones inaugurará el ciclo. Integrado por tres intérpretes valencianas de reconocida trayectoria, el conjunto ha destacado por su calidad artística y por su labor en la difusión del repertorio para cuerda, siendo distinguido con el Premio Xateba 2023 por su contribución a la visibilización de la mujer en la música.

La segunda cita será el viernes 14 de agosto, a las 22:00 horas, en el Museo al Aire Libre Villa Romana de l’Albir, un espacio donde patrimonio e historia se darán la mano con la música gracias a la actuación del Dúo Aresti, especializado en repertorio barroco e interpretación historicista. Un concierto concebido para disfrutar de la música en un entorno arqueológico de excepción.

El viernes 21 de agosto, a las 22:00 horas, el testigo pasará al Centro Social Playa Albir, que acogerá la actuación del prestigioso Cuarteto Turina, una de las formaciones camerísticas españolas de mayor proyección nacional e internacional. Su versatilidad y excelencia interpretativa lo han convertido en un referente dentro del panorama de la música de cámara.

El broche final llegará el viernes 28 de agosto, también a las 22:00 horas, en el Paseo de las Estrellas, a la altura del Ancla, junto al mar con el concierto de Orfeu Ensemble de Corda, un joven conjunto que ha conquistado al público por la intensidad y elegancia de sus interpretaciones, poniendo el punto final a un ciclo que vuelve a apostar por la calidad artística y la cercanía con el público.