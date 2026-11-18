El Consorci Mare, entidad responsable del tratamiento de los residuos domésticos de 52 municipios de la Marina Alta y la Marina Baixa junto a El Campello, ha hecho balance de 2026. En lo que llevamos de año, se han recogido un total de 77.804 kilos de textil usado y 13.340 litros de aceite de cocina usado en los 145 contenedores implantados en los municipios del territorio.

“Esta prueba piloto, que empezamos el año pasado, está siendo todo un éxito: el balance de datos indica que cada vez nuestra ciudadanía separa más y mejor,” ha destacado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “En los últimos meses, también hemos empezado a ofrecer a municipios como Callosa, Vila Joiosa, Alfàs o Benidorm bidones para fomentar la recogida separada de aceite en casales y peñas festeras y los vecinos han respondido con entusiasmo”.

Los primeros datos disponibles revelan la positiva acogida de esta iniciativa: la recogida puerta a puerta especial con motivo de las fiestas logró recuperar 1.200 litros de aceite usado en las fiestas de Moros y Cristianos de la Vila Joiosa y 350 kilos en las fiestas locales de Callosa.

Separar estas dos fracciones en origen es clave para mejorar los índices de recuperación: el textil que se deposita en el contenedor gris de la fracción resto siempre acaba en el vertedero. De la misma manera, el aceite usado vertido en el desagüe afecta al entorno marino.