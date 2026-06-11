El Consorci Mare, premiado con la Escoba de Plata por el despliegue de su red de ecoparques e islas ecológicas

El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Baixa y el Campello, ha sido reconocido con el premio Escoba de Plata de la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS). Es uno de los premios más importantes a nivel nacional dentro del sector de la gestión de residuos: este galardón en concreto reconoce la ampliación de la red de ecoparques móviles, su informatización y la implantación de las siete islas ecológicas.

El presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, que recogió el premio en el Foro de las Ciudades – TECMA de Madrid, destaca que “este premio demuestra que nuestra gestión al frente del Consorci Mare es eficiente, sostenible y ejemplar para el resto de España”. “Recibir la Escoba de Plata, un premio nacional, es un orgullo para mi y para los 52 municipios que represento,” ha explicado González de Zárate. “Desde el Consorci Mare una de nuestras prioridades siempre ha sido no dejar a nadie atrás, en especial a los municipios más pequeños, y eso hemos conseguido gracias a la ampliación de los ecomóviles y la instalación de las islas ecológicas”.

Una red de ecomóviles e islas ecológicas única

A principios de 2024, el Consorci Mare contaba con un solo ecomóvil. En 2025, la red se consolidó con siete ecoparques móviles, que incluían un módulo para el depósito de residuos voluminosos. También se implantaron siete islas ecológicas: contenedores inteligentes que permiten a los vecinos reciclar hasta 7 fracciones de residuos adicionales sin salir del municipio.

El año pasado también se informatizó por completo la red y este es el primer año en los que los usuarios registrados optan a una bonificación por buenas prácticas en su tasa de residuos.

Los premios Escobas

Este certamen, organizado por ATEGRUS desde 1987, se celebra cada dos años con el fin de reconocer las mejores prácticas en gestión de residuos y limpieza viaria de España. Los galardones se entregan en la Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente (TECMA), uno de los encuentros profesionales del sector más importantes del país, que se desarrolla esta semana en IFEMA (Madrid).