El Consorci Mare iniciará próximamente el sellado del frente de vertido del vertedero de El Campello

La entidad ya ha recibido la autorización de la Conselleria y del consistorio El Campello para iniciar los trabajos. Este sector del vertedero se restaurará ambientalmente, se impermeabilizará este sector y se reverdecerá con una cobertura vegetal de especies autóctonas que lo integrará en el entorno natural. Las obras empezarán en las próximas semanas y tienen una duración estimada de cinco meses.

Las obras de sellado es una intervención técnica de alta precisión para impermeabilizar la superficie y evitar la filtración de agua de lluvia, evitando así cualquier impacto ambiental. El sistema incluye la instalación de capas impermeables, tanto de tierras como de materiales geosintéticos, para asegurar un sellado completamente estanco. También se instalarán 18 nuevos pozos de extracción de biogás, que captarán y controlarán los gases generados. Asimismo, se habilitará un sistema de drenaje para evacuar las aguas pluviales y evitar la erosión del terreno.

Para reintegrar este sector en el paisaje natural, se ha desarrollado un Estudio de Integración Paisajística. Al finalizar las obras de impermeabilización que garantizarán que el sector sea totalmente estanco, se procederá a la restauración de la cubierta vegetal. Con técnicas de hidrosiembra, se plantarán especies arbustivas autóctonas para facilitar la integración de esta zona en el ecosistema y devolverla a su estado natural.