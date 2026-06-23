El Consorci Mare dará una segunda vida a más 38.200 kilos de ropa usada de su red de contenedores

El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Baixa y el Campello, ha recogido desde principios del año un total de 38.236 kilos de textil usado y 6.452 litros de aceite de cocina usado, recuperados en solo cinco meses gracias a la prueba piloto de recogida separada de la entidad que ha implantado 145 contenedores de estas dos fracciones en 15 municipios del territorio.

“Esta prueba de recogida separada demuestra que, cuando facilitas el reciclaje, nuestros vecinos responden separando en origen los residuos y colaborando en la transición hacia una economía circular,” ha destacado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “Es crucial recordar la importancia de separar en origen cualquier pieza hecha con textil: calzado, camisetas y menaje del hogar deben ser separados en el contenedor de textil o en la red de ecoparques del Consorci. Si se tiran incorrectamente al contenedor gris, será imposible recuperarlos y acabar en el vertedero”.

El objetivo de esta prueba piloto de la recogida separada es aumentar los índices de separación en origen, para cumplir con los objetivos de la normativa europea, y también reducir el rechazo destinado a vertedero. El textil representa hasta un 12% de los residuos del Complejo Ambiental de El Campello que acaban en el vertedero: separar los residuos de textil, estén en buen o mal estado, en el contenedor ayuda a reducir el rechazo y a crear nuevos textiles reciclados.

De la misma manera, deshacerse del aceite usado erróneamente, tirándolo por el desagüe, puede dañar gravemente la red de tuberías y contaminar las aguas subterráneas. Es por ello por lo que debe depositarse en botellas de plástico de 1,5 litros dentro del contenedor de aceite usado. Tanto el textil como el aceite usado también pueden depositarse en la red de ecoparques consorciada.

El Consorci Mare, además, ha puesto a la disposición de la ciudadanía un teléfono para reportar cualquier incidencia relacionada con los contenedores de textil y aceite usado: 958 43 71 06.

Subvención línea de tratamiento orgánica

Esta semana la entidad también ha recibido una subvención que asciende a los 2.531.833,88 euros para costear parte de la línea de tratamiento de la materia orgánica, una obra recepcionada en 2024. La ayuda se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cuenta con la financiación de los fondos europeos Next Generation EU, y en la estrategia autonómica GVA Next.

Esta nueva línea, construida en el marco de las obras de mejora del Complejo Ambiental de El Campello, transforma la materia orgánica recogida de forma separada (ya sea en el contenedor de orgánica o con el modelo puerta a puerta) y transforma estos residuos en compost, un abono ecológico de múltiples aplicaciones en huertos y jardines.