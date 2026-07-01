El Consorci Mare bonificará a 12.200 usuarios por usar la red de ecoparques con descuentos de hasta 100 euros en el recibo de basura

El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Baixa y el Campello, bonificará a un total de 12.213 ciudadanos con descuentos en su recibo de basura. Estos usuarios, registrados en el sistema informatizado, han utilizado la red de ecoparques para depositar sus residuos del hogar: ahora el Consorci los bonificará con descuentos de 5 a 100 euros en su recibo.

“Hay que recompensar a los que lo hacen bien, por eso aprobamos por unanimidad en la última junta de gobierno destinar una partida de 110.000 euros para bonificar a los usuarios registrados en el sistema que hayan utilizado la red de ecoparques para depositar sus residuos,” ha explicado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “Me gustaría animar a toda la ciudadanía de nuestros 52 municipios a que se registren en el sistema: solo deben acudir a uno de nuestros ecoparques e instalar nuestra aplicación y así podrán optar a una bonificación a la vez que nos ayudan a cuidar del medio ambiente”.

Como son los 52 ayuntamientos, y no el Consorci Mare, quienes reciben el pago del recibo de residuos, la entidad dará una subvención y el listado de personas a bonificar a cada municipio y deberá ser el propio ayuntamiento quien haga efectivo el descuento a sus habitantes.

Los más implicados: más de 1.400 vecinos bonificados en El Campello

El municipio que lidera en total de usuarios bonificados es El Campello, con 1.408 usuarios que recibirán este descuento. Lo sigue Altea, con 621 vecinos premiados, y cierra el podio Orba, con 520 ciudadanos bonificados. Lo sigue de cerca Gata de Gorgos, que se sitúa en cuarta posición con 519 usuarios a bonificar y Xàbia, con 482 vecinos que recibirán esta reducción en su tasa.