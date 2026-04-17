Agua

La Confederación Hidrográfica del Jucar señala que en la Marina Baixa persisten situaciones de escasez de reservas de agua

Para la CHJ el inicio de la campaña de riego se presenta con un excelente nivel de reservas y suministro garantizado y aunque la mayoría de los sistemas presentan registros óptimos persisten situaciones de escasez en comarcas como la nuestra

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

La situación de las reservas es muy favorable en la mayor parte de los sistemas de explotación gestionados por el Organismo, aunque todavía persisten algunos ámbitos con síntomas de escasez hídrica, como los sistemas Serpis y Marina Baja, que se encuentra en escenario de prealerta. Escuchamos a Manuel Torán, Director Técnico CHJ

Señalan desde la CHJ que en la Marina Baixa se ha mejorado en el último año. Ahora las reservas alcanzan los 10 hm³, cuando el pasado año estaban en 6,8 hm3, pero la situación no es tan optimista como le gustaría a la Confederación y pese a que los embalses de Amadorio y Guadalest continúan con niveles reducidos, el sistema es capaz de garantizar el suministro para el abastecimiento urbano gracias al apoyo de la desaladora de Mutxamel y a los aportes de aguas subterráneas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer