La Confederación Hidrográfica del Jucar señala que en la Marina Baixa persisten situaciones de escasez de reservas de agua

La situación de las reservas es muy favorable en la mayor parte de los sistemas de explotación gestionados por el Organismo, aunque todavía persisten algunos ámbitos con síntomas de escasez hídrica, como los sistemas Serpis y Marina Baja, que se encuentra en escenario de prealerta. Escuchamos a Manuel Torán, Director Técnico CHJ

Señalan desde la CHJ que en la Marina Baixa se ha mejorado en el último año. Ahora las reservas alcanzan los 10 hm³, cuando el pasado año estaban en 6,8 hm3, pero la situación no es tan optimista como le gustaría a la Confederación y pese a que los embalses de Amadorio y Guadalest continúan con niveles reducidos, el sistema es capaz de garantizar el suministro para el abastecimiento urbano gracias al apoyo de la desaladora de Mutxamel y a los aportes de aguas subterráneas.