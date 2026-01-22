Concluyen las obras de remodelación de la calle Rosa dels Vents en l’Alfàs

Una actuación que supone un avance en la conectividad y los servicios urbanos de la zona. El tramo remodelado está situado entre la avenida Corts Valencianes y la calle Tenerife, de una longitud aproximada de 80 metros lineales. Una obra que ha sido sufragada íntegramente por el consistorio alfasino y que tiene una inversión de 146.000 euros.

Una calle totalmente renovada que viene a completar un eje viario estratégico, dotándolo de todos los servicios necesarios y mejorando tanto la movilidad como la seguridad y la calidad urbana del entorno, ha incidido el concejal alfasino. Unos trabajos que dan continuidad al Plan de Movilidad en marcha, que contemplan infraestructuras que tienen en cuenta el desarrollo futuro del municipio y garantizan servicios eficientes y sostenibles.

El concejal de Urbanismo Toni Such, ha señalado que “se ha incluido el movimiento de tierras y la apertura de zanjas, para la implantación de las redes de saneamiento, agua potable, telecomunicaciones y alumbrado público. Asimismo, se ha ejecutado el firme de la calzada, las aceras, las acometidas domiciliarias y la plantación de arbolado viario con sistema de riego por goteo”.

La nueva sección viaria presenta una anchura total de 12 metros, con una calzada de 7 metros para doble sentido de circulación y aceras de 2,5 metros en ambos márgenes. El diseño contempla la instalación de infraestructuras para telefonía y fibra óptica, así como una red de alumbrado público equipada con luminarias compatibles con el sistema municipal de telegestión. La red de saneamiento incorpora conducciones de 315 milímetros de diámetro, dimensionadas para atender futuros crecimientos urbanísticos en esta zona del municipio.