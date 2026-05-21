El Complejo Ambiental acoge una visita de alumnado de la Universitat Politècnica de València

El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Baixa y el Campello, ha recibido una visita de un grupo de alumnos del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València.

Tras una bienvenida del presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, los estudiantes del último curso de Ingeniería Forestal y Telecomunicaciones han podido ver cómo se tratan los residuos en el Complejo Ambiental de El Campello, en una visita guiada a cargo del jefe de la planta, David Acosta.

“El Complejo Ambiental de El Campello tiene las puertas abiertas a todos,” ha recordado el presidente de la entidad, José Ramón González de Zárate. “Estamos muy contentos de recibir visitas, de todos los niveles educativos, para poder concienciar en la importancia de reducir y separar los residuos que generamos y mostrar lo avanzada y eficiente que es la gestión de residuos hoy en día”.

En el recorrido, el alumnado ha podido observar el proceso completo de tratamiento: desde la descarga de los camiones en el foso hasta las distintas máquinas implicadas en la recuperación de materiales de la fracción gris.

Más de 20.000 participantes en la campaña de educación ambiental

De septiembre a diciembre, el Consorci Mare, gracias a una subvención de la Generalitat Valenciana, realizó una campaña de educación y sensibilización ambiental. Con un equipo de 8 educadores ambientales, divididos en 4 equipos, la campaña logró realizar más de 420 acciones en los 52 municipios consorciados, alcanzando una participación de récord de más de 20.000 participantes.

Entre las acciones realizadas, destacaron los puntos informativos en espacios naturales, escape rooms ambientales para centros escolares y visitas al Complejo Ambiental de El Campello.